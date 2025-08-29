La película biográfica de Stallone y 'Rocky' ha encontrado a su Sylvester

La película de Rocky, la original, es toda una historia de boxeo y superación (y amor), pero cómo llegó a ocurrir, con Sylvester Stallone de estudio en estudio ofreciendo un guion que había escrito él mismo tras ver a Chuck Wepner resistir estoicamente ante Muhammad Ali y ahogado por las deudas, también es digno de contarse.

Y de hecho así será gracias a I Play Rocky, una próxima cinta de Amazon MGM que llevará a la gran pantalla la intrahistoria de cómo Stallone consiguió que su personaje viera la luz. El proyecto, con estreno previsto en cines, contará con la dirección de Peter Farrelly, el cineasta que ganó el Óscar por Green Book, y un guion escrito por Peter Gamble.

Italoamericano y realmente parecido

Será Anthony Ippolito el encargado de ponerse en la piel de un joven Stallone. El actor, conocido por haber interpretado a Al Pacino en la serie limitada de Paramount La oferta de SkyShowtime, se enfrenta ahora a un reto mayor: encarnar al creador y protagonista de Rocky en los años previos a su estrellato, cuando nadie creía en él y todas las puertas parecían cerrarse. De italoamericano a italoamericano.

Como Pacino también nos convenció Propia

De hecho la elección de Ippolito guarda ciertas similitudes con la de Stallone, sobre todo si hablamos de tenacidad y buscar uno mismo las oportunidades. Según se ha sabido ya, el actor no esperó a ser llamado para el proceso habitual de casting: grabó por iniciativa propia una prueba de cámara y la envió directamente a los productores, convencido de que debía interpretar el papel.

Según la sinopsis oficial, la cinta mostrará cómo Stallone apostó todo a que él no solo debía escribir la película, sino también protagonizarla, resistiéndose a ceder su guion pese a las ofertas económicas. La historia, como se sabe, terminó con Rocky coronándose con el Óscar a mejor película en 1977 y con Stallone convertido en icono cultural.