Las películas favoritas de LeBron James (y Kevin Hart) y dónde verlas online

El alero de los Lakers cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces MVP, veinte veces All-Star y actor aficionado, ahí le tuvisteis en la olvidable Space Jame: Nuevas leyendas, LeBron James, ha compartido junto al cómico y también actor, este con algo más de fortuna en este campo, Kevin Hart, sus cuatro películas favoritas, y por suerte podemos verlas (casi) todas online.

Lo han hecho en Letterboxd, la red social, aplicación y espacio de entrevistas diseñada específicamente para los amantes del séptimo arte, quienes, entre otras cosas, pueden precisamente llevar un diario de las películas que han visto o descubrir recomendaciones.

Las cuatro de LeBron James

En este caso, las cintas que nos propone LeBron no nos van a descubrir nada, pero todas ellas son de una calidad más que probada y además y por fortuna las podemos ver en streaming gracias a alguna de nuestras suscripciones. O casi todas, al menos, y de la que no sí que podemos ver su aún reciente continuación.

'Uno de los nuestros'

Un clásico de Martin Scorsese. Henry Hill (Ray Liotta) crece en un barrio neoyorquino fascinado por la mafia y pronto entra en contacto con gánsteres que le enseñan las reglas del poder, la violencia y la lealtad. A lo largo de los años, junto a Jimmy (De Niro) y Tommy (Joe Pesci), se enfrenta a las consecuencias de esa vida criminal. La tenemos disponible en multitud de servicios, como HBO Max, Prime Video, Movistar Plus+ o Netflix.

'El príncipe de Zamunda'

Akeem, interpretado por Eddie Murphy, es el heredero al trono de Zamunda, quien decide viajar a Nueva York para encontrar una esposa que lo ame por su personalidad y no por su fortuna. Ocultando su identidad real, vive como un ciudadano más, enfrentándose a choques culturales, situaciones cómicas y al descubrimiento del amor verdadero. Por desgracia no está online actualmente, pero sí podemos ver su continuación, El rey de Zamunda, que es una exclusiva de Prime Video.

'Gladiator'

La original, la de Ridley Scott del año 2000. Máximo Décimo Meridio, general romano traicionado por Cómodo tras la muerte del emperador Marco Aurelio, contra los que mataron a su familia y le obligaron a llevar una vida como gladiador. Su segunda parte no pudo ni acercarse a lo que vimos hace ya un cuarto de siglo. Con vuestra suscripción tanto en Prime Video como en SkyShowtime.

'El padrino I y II'

Siguiendo una corriente muy extendida, LeBron deja fuera la tercera de la trilogía de Francis Ford Coppola. Sea como fuere, El padrino es un clásico atemporal que todos los aficionados al cine han de ver al menos una vez en su vida, y podemos hacerlo gracias al servicio de streaming de Amazon.

Las cuatro de Kevin Hart

En cuanto a las elegidas por el cómico, tenemos la impresión de que no ha sido del todo sincero pues solo ha dicho títulos en los que él ha participado. Igualmente y si tenéis interés en ellas, sabed que en España las conocimos como Soul Plane, también Prime Video, Soldados de papel, una comedia con el crimen organizado como telón de fondo que no llegó a nuestro país, Piensa como hombre, que tampoco está disponible, y ¡Vaya patrulla!, que ahora mismo no pero que suele pasarse por Netflix de vez en cuando.