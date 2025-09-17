Ya no te perderás por los túneles de la M30: Google y Waze ponen en marcha 1600 balizas Bluetooth para ofrecer navegación más precisa

Hasta ahora, moverse en coche por la M-30, uno de los sistemas de túneles más complejos de Europa, podía llegar a ser un desafío. Cuando entrabas en ellos, la señal del GPS se perdía y la navegación se volvía un problema. Pero esa situación acaba de cambiar gracias a una colaboración pionera entre Google, Waze, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Calle 30.

Han instalado una red de 1.600 balizas Bluetooth en los túneles de la M-30, lo que convierte a Madrid en la ciudad europea con la red de balizas más grande y la segunda del mundo después de Sídney.

Navegación precisa incluso bajo tierra

Según la propia Google, Cada día, más de medio millón de conductores circulan por los túneles de la M-30. A partir de ahora, cuando entren en los túneles con Google Maps o Waze activos, sus smartphones detectarán automáticamente la señal de estas balizas. Esto les permitirá tener una navegación precisa y segura, con un guiado confiable dentro de la red subterránea.

La clave de este sistema está en que las balizas emiten una señal Bluetooth constante y de bajo consumo. Cuando tu teléfono la detecta, el sistema de navegación se activa, calculando tu posición con precisión incluso sin señal GPS.

La movilidad colaborativa llega a los túneles

Jose Luiz Martínez Almeida durante la presentación del sistema de balizas de la M-30 Pablo Hernando Difoosion

Con esta red de balizas, presentada en un evento celebrado en Madrid al que han asistido, entre otros, el alcalde de Madrid José Luis Martinez Almeida, la naturaleza colaborativa de Google Maps y Waze se extiende a un lugar donde antes era imposible. Ahora, los conductores pueden enviar y recibir información en tiempo real sobre el tráfico o los peligros en la carretera, incluso bajo tierra.

Para disfrutar de esta nueva función, lo único que tienes que hacer es habilitar el Bluetooth en tu móvil y concederle a la aplicación de Google Maps o Waze el permiso para utilizar las balizas cuando conduzcas.

El proyecto fue un auténtico desafío para los ingenieros de Waze, ya que la M-30 es uno de los sistemas de túneles más complejos de Europa, con 22 entradas y 24 salidas. Pero con esta iniciativa, Madrid se posiciona a la vanguardia de la movilidad digital en Europa y da un paso más para que desplazarse por la ciudad sea más sencillo y seguro para todos.