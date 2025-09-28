Personaliza iOS 26 con un toque exclusivo: cómo cambiar el color de los iconos de tus aplicaciones

El lanzamiento de iOS 26 es oficial y la nueva actualización de software para iPhone introduce cambios muy relevantes dando un gran salto tanto en términos de calidad como a nivel de experiencia de usuario. Por una parte, Apple ha rediseñado por completo la interfaz de usuario de iOS 26 con el material Liquid Glass y, por otra parte, la firma también ha incluido otros cambios de personalización para cambiar el color de los iconos de las apps del sistema.

Con la entrada en escena de iOS 18, Apple incorporó un nuevo sistema en el modo de edición de la pantalla de inicio para brindar a los usuarios la opción de cambiar el color de las aplicaciones. Ahora, con la puesta en marcha de iOS 26, Apple ha incluido una nueva opción más para tintar los iconos dee las apps de color transparente.

El nuevo tema de personalización oficial de iOS 26

Apple ha desarrollado un nuevo diseño para iOS 26 utilizando el material Liquid Glass y esta renovada interfaz de usuario se caracteriza por contar con nuevas transiciones, animaciones y menús con efectos traslúcidos que emulan las sensaciones que da el cristal.

Pues bien, el nuevo tema del modo Personalizar de la pantalla de inicio de iOS 26 representa con fidelidad la premisa principal del rediseño de la actualización de software, dado que cambia el color de los iconos de las aplicaciones con un efecto traslúcido que incluye pequeños detalles con tonalidades blancas y grisáceas.

Cómo cambiar los colores de los iconos de las aplicaciones de iOS 26

Los usuarios de iOS 18 y de iOS 26 también pueden usar otros modos adicionales al tema traslúcido como el modo Por omisión, el modo Oscuro y el modo Tintado. Este último modo permite cambiar el color de las aplicaciones según las preferencias de cada usuario de iPhone.

Modo Por omisión: iconos de apps con el diseño clásico u original.

iconos de apps con el diseño clásico u original. Modo Oscuro: iconos de apps con un fondo de color negro.

iconos de apps con un fondo de color negro. Modo Tintado: iconos de apps con el color que se seleccione.

iconos de apps con el color que se seleccione. Modo Traslúcido: iconos de apps con transparencias y detalles de colores blanco y gris.

Sigue los pasos que dictamos a continuación para cambiar el modo de personalización de la pantalla de inicio de tu iPhone. Recuerda que si quieres personalizar los iconos de tu iPhone con el Modo traslúcido, tendrás que instalar iOS 26 en tu teléfono.

Desbloquea tu dispositivo o accede a la pantalla de inicio de tu iPhone.

de tu iPhone. A continuación, mantén tu dedo presionado sobre cualquier lugar de la pantalla para entrar al modo edición.

Después presiona sobre el botón Editar de la esquina superior izquierda.

de la esquina superior izquierda. Acto seguido, selecciona la opción Personalizar .

. Finalmente pulsa en el modo de personalización que desees usar.

Es reseñable indicar que, aunque selecciones el modo Oscuro, no se aplicará al resto de elementos del sistema operativo. Para usar el modo Oscuro del sistema tendrás que activarlo desde Ajustes o desde el Centro de Control. Es una divertida prestación que puede resultar interesante para combinar el sistema con el color de tu iPhone.