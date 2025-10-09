El plan económico de suscripción a ChatGPT continúa abriendo fronteras... en Asia

Liderar la carrera de la inteligencia artificial tiene un precio, y en el caso de OpenAI, es astronómico. Es por ello que la compañía busca vías de ingresos con planes ajustados en cuanto a su coste en aquellos mercados donde el uso de su asistente conversacional cuenta con un elevado número de usuarios activos semanales.

Y es que en el plano meramente económico, la compañía tecnológica estadounidense, a pesar de su popularidad arrolladora, registró durante la primera mitad de 2025 unas pérdidas operativas de 7.800 millones de dólares, una cifra que evidencia los colosales costes operativos asociados al desarrollo de sus avanzados modelos de lenguaje.

También pone de manifiesto la necesidad de rentabilizar con nuevas vías de negocio todo lo que implica ChatGPT, algo para lo que Sam Altman y su equipo idearon ChatGPT Go, la suscripción de bajo coste para su asistente.

La batalla por el dominio de la inteligencia artificial a bajo coste

En este sentido, la firma ha puesto el foco en los mercados emergentes con el lanzamiento de ChatGPT Go, una suscripción de bajo coste –no supera los cinco dólares– con la que pretende afianzar su expansión por el mercado asiático. Primero fueron la India e Indonesia para que, ahora, el despliegue continúe por un nutrido número de países de Asia.

Este plan ya está disponible en dieciséis nuevos países de la región, un movimiento estratégico con el que OpenAI busca capitalizar el creciente interés por sus herramientas en el continente, tal como podemos leer en el medio especializado Tech Crunch.

Por un lado, esta nueva oferta se dirige a un público que busca más que las funciones básicas. El plan ChatGPT Go proporciona a los suscriptores ventajas notables sobre la versión gratuita, como mayores límites de uso diario y el doble de capacidad de memoria para el asistente conversacional, respondiendo así a un crecimiento que ha llegado a cuadruplicar los usuarios semanales en el sudeste asiático.

Asimismo, la estrategia de OpenAI va más allá de una simple guerra de precios o de la captación de nuevos suscriptores. La compañía ha comenzado a sentar las bases para convertir su herramienta en un ecosistema propio, muy al estilo de las tiendas de aplicaciones de Apple o Google, permitiendo la integración de distintas aplicaciones dentro del propio ChatGPT.