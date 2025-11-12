¿Un plan más barato de Apple TV con anuncios? Eddy Cue, su máximo responsable, se pronuncia al respecto

Apple TV está en boca de todos tras el lanzamiento de Pluribus, la nueva serie de ciencia ficción del creador de Breaking Bad y Better Call Saul. Sin embargo, su llegada no ha sido la única novedad reciente en el servicio, ya que sus series y películas cuentan ahora con una nueva introducción que refleja el cambio de nombre anunciado hace algunas semanas.

Además, Apple será quien retransmita la Fórmula 1 en los próximos años de forma exclusiva a través de Apple TV, uno de los pocos servicios que no ha incluido un plan más económico con anuncios, como sí han hecho otros como Netflix o Disney+. ¿Lo habrá en algún momento? Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple, ha respondido a esa pregunta en una reciente entrevista.

¿Tendrá Apple TV un plan más barato con anuncios?

En la actualidad, la única forma de disfrutar de todo el contenido de Apple TV es a través de una suscripción mensual, anual o de alguno de los planes que ofrece Apple One. En el caso de suscribirse mediante las dos primeras opciones, solo existe un plan con una gran calidad de imagen y sin anuncios (salvo los de la propia plataforma, que se pueden saltar).

Por el momento, no hay una alternativa más económica con publicidad, algo a lo que han recurrido otras plataformas y que les está funcionando muy bien. Esto, sumado a los recientes rumores sobre la posible llegada de anuncios a Apple Maps, ha llevado a preguntarse si podría llegar un plan más barato de Apple TV con publicidad. A esto ha respondido Eddy Cue, actual responsable del servicio.

En una reciente entrevista en Screen International, el vicepresidente senior de la división de Servicios de Apple ha afirmado que, por el momento, no hay planes de lanzar un plan más económico de Apple TV con anuncios, aunque no quiere dar un no rotundo a la idea. Mientras puedan mantener un precio competitivo sin necesidad de incluir publicidad, no se lanzará un plan de este tipo.

Nada por el momento… No quiero decir que no para siempre, pero no hay planes. Si podemos mantenernos agresivos con nuestros precios, es mejor para los consumidores no ser interrumpidos con anuncios.

Las declaraciones de Eddy Cue son muy interesantes por varios motivos. Por un lado, se deduce de ellas que, por ahora, no habrá un plan con anuncios para Apple TV. Pero, por otro, deja la puerta abierta a que ocurra en algún momento. Expresiones como “no quiero decir que no para siempre” o “no hay planes por el momento” son habituales cuando algo se contempla, pero aún no está decidido.

La llegada de un plan de este tipo podría ser inevitable por varias razones. En primer lugar, casi todas las alternativas a Apple TV lo tienen y generan muchos beneficios. Por otro lado, la división de Servicios no para de crecer, como se refleja en los resultados financieros de la compañía. Y, por último, sería una muy buena forma de conseguir más suscriptores al hacer el servicio mucho más accesible.