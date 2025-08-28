El plegable más fino del mundo llega a España: así es el nuevo HONOR Magic V5

HONOR acaba de lanzar su nuevo Magic V5, el plegable más fino y resistente del mundo. Sin embargo, este dispositivo no solo quiere destacar por su diseño y durabilidad, sino por una gran potencia mediante su procesador Snapdragon 8 Elite, completo sistema de cámaras, enorme pantalla desplegable y hasta inteligencia artificial a todos los niveles.

Los móviles plegables están evolucionando a pasos agigantados. Han pasado de ser una curiosidad más en el sector tecnológico a móviles que nos ofrecen más pantalla para jugar, ver streaming o realizar cualquier tarea con un panel digno de una tablet. Este es el objetivo del nuevo HONOR Magic V5, que ya está disponible en España con una configuración de 512 GB de espacio y 12 de RAM a un precio 1.999 euros.

Diseño, potencia y cámaras: qué destaca en el nuevo HONOR Magic V5

Es más que un móvil fino y resistente, te lo contamos HONOR

Lo primero a destacar del nuevo dispositivo de HONOR es su diseño. Los móviles deben ser finos, prueba de ello es la obsesión de Samsung y Apple con ello, pero en los plegables esta importancia resultan aún mayor, porque están uniendo dos pantallas, y si son muy gruesas, serán incómodos. No queremos llevar un armatoste en el bolsillo, y la marca china lo sabe. Precisamente por ello, resulta ultradelgado, con un grosor de solo 8,8 milímetros plegado, junto a un peso de 217 gramos.

Sin embargo, esa finura no lo hace, al contrario, resulta extremadamente resistente. Puede aguantar hasta 500.000 pliegues y tiene el Récord Guiness de levantar 104 kilos, lo que lo hace el móvil plegable más resistente.

Contará con una pantalla interior de 7,95 pulgadas y una exterior de 6,43. La primera es la que desplegamos abriendo el móvil en su totalidad y la segunda es la que resultará al estar plegado. Ambas serán compatibles con lápiz óptico. Además, con el modo Multi-Flex mejorado de la interior, los usuarios podrán interactuar hasta con 3 apps simultáneamente.

Aunque su pantalla sea muy extensa, al plegarse resulta extremadamente fino HONOR

En cuanto a potencia, integrará el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Hablamos del procesador más potente del mundo, por lo que podremos realizar cualquier tarea, ya sea de ocio, productividad o a la hora de mover videojuegos. La batería será de 5.820 mAh con un 15% de componente de silicio en celdas, lo que le posibilita caber en un móvil tan estrecho.

En la fotografía integra una cámara teleobjetivo periscopio ultrasensible de 64 MP, luego una cámara principal ultrasensible a la luz de 50 MP y, finalmente, una cámara ultra gran angular de 50 MP. HONOR recalca que las tres han sido mejoradas con el motor de imagen AI HONOR, con funciones, como Retrato mejorado con IA, Superzoom con IA y Captura con detección de movimiento.

La cámara es otro de sus puntos fuertes HONOR

Sin embargo, la IA también continuará presente en la edición. Al margen de poder pasar imagen a vídeo a través de Imagen a Video IA, se podrán recortar, borrar, pintar y mejorar imágenes con IA.

De todos modos, la inteligencia artificial no solo estará presente en las cámaras, también vendrá integrada en otras áreas. Un buen ejemplo es que incluirá Google Gemini preinstalado. Mediante él, sus usuarios podrán obtener ayuda con la escritura, pero también intercambiar ideas, simplificar temas complejos o preguntarle por cualquier cosa a la que apunten con la cámara.

Por último, en cuanto a otras capacidades de IA integradas, sobresale Traducción de llamadas IA. Como su nombre indica, permite traducir llamadas, pero destaca por hacerlo en tiempo real para seis idiomas.

Precio y disponibilidad

El HONOR Magic V5 está disponible en cuatro colores:

Ivory White

Black

Dawn Gold

Reddish Brown

Además, como oferta de lanzamiento, incluye desde hoy, 28 de agosto, hasta el 30 de septiembre, lo siguiente:

Descuento de 300 euros

HONOR Super Charge 66 W

HONOR Magic Pen

La configuración es una única de 16 GB con 512 GB de memoria.