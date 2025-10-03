Podrás volver a grabar llamadas con tu móvil: tras años de prohibición, Google lo permite de nuevo

Google ha dado marcha atrás en una de las restricciones más polémicas de Android. Tras varios años sin permitir la grabación de llamadas de manera nativa, la compañía ha confirmado que esta función volverá a estar disponible en determinados móviles, empezando por los Pixel más recientes. Podrás grabar conversaciones desde la propia llamada sin tener que instalar nada.

La medida supone un cambio de rumbo importante, ya que desde Android 9, lanzado en 2015, se habían bloqueado las aplicaciones que accedían directamente al audio de las conversaciones. Incluso en 2022 se eliminaron funciones de apps para grabar llamadas. Ahora la grabación se incorpora con un sistema de avisos automáticos para garantizar la privacidad.

Ante la duda, Google eliminó las grabaciones

La multinacional había retirado la grabación de llamadas porque, dependiendo el país, grabar una conversación es legal o no. Al haber distintos escenarios, según la nación, optaron por extirpar el problema de raíz. No obstante, en España grabar conversaciones es legal, siempre que lo haga uno de los participantes de ella, lo que resulta ilegal es distribuirlas.

El veto original a la grabación surgió con Android 9, cuando en 2015 Google restringió el acceso a las API que facilitaban capturar el audio de las llamadas. Esto obligó a los desarrolladores a recurrir a soluciones poco fiables o con permisos especiales, lo que hizo que la función desapareciera de la mayoría de teléfonos. 7 años después, en 2022, la multinacional obligó a las apps que permitían grabar conversaciones retirar esa función.

Ante la imposibilidad de grabar, un grupo de miembros de BandaAncha, encabezados por el usuario Aakromes, enviaron una solicitud oficial en el “Issue Tracker” de productos de Google. Reclamaron que se permitiera la grabación de llamadas en España, argumentando que es una práctica legal. Inicialmente su petición fue rechazada, pero finalmente la multinacional cambió de opinión.

Cómo funcionará la nueva grabación de llamadas

Google ha adelantado en su blog que los Pixelrecibirán la función de grabación de llamadas, siempre que sean a partir del Pixel 6 en adelante, y tengan Android 14 o una versión más moderna. A medida que las nuevas versiones de Android se desplieguen, se espera que otros fabricantes también integren esta posibilidad, aunque dependerá de cada marca y de la región en la que opere.

La compañía introducirá un mecanismo de aviso sonoro para que ambas partes de la llamada sean conscientes de que está siendo grabada. Este requisito responde a la preocupación por la privacidad y busca evitar un uso fraudulento de la herramienta. Será un proceso similar al que ya emplea la app de Teléfono de Google cuando se utilizan Notas de llamada.

La implementación devolverá a Android una herramienta presente en otros sistemas operativos, como iOS, y que muchos consideraban esencial. Queda por ver si Google opta por un despliegue global o si deja que sean los fabricantes quienes decidan habilitarla en sus móviles. Lo que sí está claro es que, tras varios años de ausencia, la grabación de llamadas vuelve a Android.