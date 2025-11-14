'Poker Face' cancelada, pero no todo está perdido: en busca de nuevo hogar y con nuevo protagonista

Si hay una serie que los usuarios de SkyShowtime en nuestro país no podemos perdernos, o de Peacock en otras partes del mundo, esa es Poker Face, protagonizada por Natasha Lyonne, a quien muchos conocimos por su papel en American Pie pero a quien también hemos podido ver en series como Orange is the New Black o Muñeca Rusa, además de en la película Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos.

Sin embargo y pese a su popularidad y a las seis nominaciones a los Emmy que acumuló a lo largo de sus dos temporadas, Peacock ha decidido no renovarla para una tercera tanda de episodios.

'Poker Face' cancelada

La noticia llega apenas cuatro meses después del final de la segunda temporada, que funcionó correctamente en audiencia, continuó entre lo más visto de la plataforma, aunque por debajo del impacto de su debut en 2023. Su elevado coste y el hecho de que no fuese una producción interna de NBCUniversal, al estar en manos de MRC y T-Street, han terminado por influir en la decisión.

Su posible regreso fuera de la plataforma

Aun así, no todo está perdido. Rian Johnson y MRC han comenzado a ofrecer la serie a otros distribuidores con una propuesta llamativa: una nueva etapa encabezada por Peter Dinklage, quien asumiría el papel de Charlie Cale en sustitución de Natasha Lyonne.

La actriz se mantendrá vinculada como productora ejecutiva, mientras Johnson seguirá desempeñando labores de guionista y director. La idea del creador es que cada dos temporadas un nuevo intérprete se haga cargo del personaje principal, en un formato que recuerda a, por ejemplo, Doctor Who.

Johnson y Lyonne han querido dejar claro que el espíritu de Poker Face permanece intacto. En un comunicado conjunto afirmaron que "Nos encanta nuestra Poker Face y esta es la forma perfecta de mantenerla en marcha. Danos un ritmo y puede que volvamos a ver a Charlie Cale en esa carretera abierta".

Su intención es retomar la historia allí donde quedó, manteniendo el tono de misterio semanal que definía la serie, inspirada en formatos como Colombo, y que situaba a Charlie recorriendo Estados Unidos mientras ponía a prueba su singular habilidad para detectar mentiras.