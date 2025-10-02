El portátil con la mayor batería del mercado tiene un grave problema

Un portátil con una batería que dura días sin cargar es el sueño de cualquier usuario. Energizer lo ha hecho realidad con un modelo que incorpora una batería gigantesca de 192 Wh, muy por encima de lo habitual en el mercado. Sin embargo, esta ventaja se ha convertido también en su principal inconveniente.

La capacidad de esta batería resulta tan alta que sobrepasa los límites legales para viajar en avión. Según la normativa internacional de seguridad aérea, las aerolíneas no permiten subir a cabina dispositivos con baterías que superen los 100 Wh, incluso de 160 Wh con la autorización expresa de la aerolínea. El resultado es un portátil que promete libertad energética, pero que en la práctica no puede acompañar al usuario en trayectos aéreos.

Un gigante de la autonomía que no despega

El EnergyBook Pro Ultra abierto Energizer

El dispositivo de Energizer cuenta con una batería de 192 Wh (13.000 mAh), una cifra descomunal si se compara con la de un portátil convencional, que suele rondar entre 50 y 80 Wh. Esto significa que, en teoría, puede usarse durante varios días con tareas de ofimática o reproducción de vídeo, algo impensable en los modelos que se venden actualmente.

El problema surge porque la misma característica que lo convierte en único lo deja fuera de juego en situaciones cotidianas. Para la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), cualquier batería de litio que supere los 160 Wh queda vetada en aviones por riesgo de incendio. Esto convierte al portátil en un equipo pensado para usarse en tierra firme, pero incompatible con los viajes internacionales, uno de los principales escenarios en los que se espera alta autonomía.

Energizer ha optado por sacrificar diseño y ligereza en favor de la autonomía. El chasis es voluminoso y está dominado por la batería, lo que lo convierte más en un bloque de energía con teclado que en un portátil tradicional. No está orientado a jugadores ni a profesionales que requieren potencia, puesto que sus prestaciones son de nivel medio, sino a quienes necesitan un equipo para tareas básicas en lugares donde la electricidad escasea, como expediciones, trabajos en campo o contextos de emergencia.

Además de esa batería colosal, incorpora un procesador AMD Ryzen 5, 16 GB de memoria DDR4 y un disco SSD NVMe de 512 GB. La pantalla mide 18 pulgadas con resolución de 1.920 × 1.200 píxeles. Para conectividad ofrece puertos USB-C, HDMI, USB 3.0 y lector de tarjetas SD, junto con la salida de auriculares.