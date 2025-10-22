El precio de las acciones de Apple vuelve a alcanzar un máximo histórico

Pese a los problemas internos que estaría teniendo Apple por culpa del retraso en inteligencia artificial, que habría provocado la marcha de algunos ejecutivos, la firma de Cupertino ha alcanzado recientemente un nuevo récord en Wall Street, al situarse el precio de sus acciones en 264,38 dólares, superando así los 260,10 dólares alcanzados en diciembre de 2024.

Los principales responsables de este nuevo récord habrían sido los iPhone 17. Todo apunta a que la nueva serie lanzada por la compañía el pasado mes de septiembre se estaría vendiendo por encima de todas las expectativas establecidas previamente. De hecho, se habría tenido que aumentar en dos millones la producción de los iPhone 17 y en un millón la de los modelos Pro y Pro Max.

No parece haber afectado el rendimiento de las ventas más discretas del iPhone Air, un modelo que destaca por su diseño, pero que tiene algunas carencias que muchos usuarios no están dispuestos a asumir. Esto habría provocado que Apple esté considerando recortar su producción en un millón de unidades, aunque el rendimiento de los demás modelos lo compensa con creces.

Un nuevo récord alcanzado sin depender del mercado de la IA

Lo más interesante es que Apple ha logrado este hito sin estar aún presente de forma sólida en el mercado de la inteligencia artificial. Su retraso habría provocado la marcha de varios ejecutivos importantes encargados del proyecto, y internamente se baraja la posibilidad de sustituir a John Giannandrea, actual responsable de IA dentro de Apple. Además, parece que los ingenieros encargados de la renovación de Sirino estarían satisfechos con el rendimiento actual del asistente.

Esta situación no hace más que demostrar que el iPhone sigue siendo el producto más importante de Apple, tanto a nivel interno como para los consumidores. Todo apunta a que veremos la renovación de Siri en abril de 2026, como parte de iOS 26.4, aunque por ahora no hay nada confirmado. Mientras tanto, otras empresas como OpenAI continúan presentando novedades, como su nuevo navegador para macOS al que han llamado ChatGPT Atlas.

La pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo podrá Apple mantener este ritmo en el precio de sus acciones sin que su retraso en inteligencia artificial le pase factura? Por lo pronto, el próximo 30 de octubre conoceremos los resultados financieros del último trimestre, donde se reflejarán las primeras ventas de los iPhone 17.