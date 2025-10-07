Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en portátiles y tablets

Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.

Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar, como es el caso de los mejores portátiles y tablets. Todo esto gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.

Nominados a mejor portátil del año

Premios La Razón de Tecnología y Consumo, mejores portátiles Difoosion

El mundo del portátil vive un buen momento. La llegada de más procesadores, componentes más rápidos y mejoras en el rendimiento de los equipos, tanto los más baratos, ligeros o enfocados a personas como gamers, se han echo un hueco este año. Estos son los nominados a mejor portátil en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

LG Gram 16Z90TL

Samsung Galaxy Book5 Pro

Razer Blade 16 (2025)

Lenovo Legion 7i

Nominados a mejor tablet o convertible del año

Premios La Razón de Tecnología y Consumo, mejores tablets Difoosion

Las tablets se consolidaron hace años como una segunda o incluso tercera pantalla en nuestros hogares. El dispositivo entre el móvil y el portátil ha contado con importantes novedades este año. Hay modelos de todos los tamaños, precios, prestaciones y sistemas operativos. Estos son los nominados a mejor tablet en los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion.

OnePlus Pad 3

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

Samsung Galaxy Tab S11

Xiaomi Pad 7 Pro

Microsoft Surface Pro X

Vota al mejor portátil y tablet

Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.

Accede al formulario de votación

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.