Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Lifestyle

El pasado 30 de octubre, la tecnología y el consumo se vistieron de gala en la sede de La Razón para celebrar la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo, un evento organizado por Difoosion para reconocer la excelencia y la innovación en los productos que hemos podido probar durante el último año.

Fue un honor reunir a las marcas líderes del sector, en un evento que no habría sido posible sin el apoyo fundamental de nuestros patrocinadores: Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi.

Hubo una categoría que, personalmente, me parece fundamental en 2025: la de Mejor Gadget Lifestyle, entregada en colaboración con 2Trendies, el medio lifestyle del grupo Difoosion. En esta categoría no buscamos los benchmarks más altos, sino esos productos que entienden que la tecnología es también diseño, moda y una extensión de nuestra personalidad. Premiamos los dispositivos que se atreven a ser diferentes, a colaborar con marcas de lujo y a convertir un gadget en una declaración de intenciones.

Premio a Mejor Gadget Lifestyle (by 2Trendies): motorola moto buds loop swarovski

El ganador de este año fue un ejemplo perfecto de esta filosofía: el motorola moto buds loop swarovski. Motorola ha demostrado cómo la alta fidelidad de audio puede fusionarse con el diseño de alta costura, creando unos auriculares que son tanto un dispositivo tecnológico como una auténtica pieza de joyería.

Clara Borrás, directora de comunicación de Motorola, subió al escenario a recoger el merecido premio.