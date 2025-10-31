Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Vehículo Electrificado

Este jueves celebramos la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo. Fue una gala especial donde pudimos reconocer a las marcas que están definiendo el futuro de la innovación, y no habría sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi.

Una de las categorías más disputadas y que más interés genera actualmente es, sin duda, la de Mejor Vehículo Electrificado del Año. Este segmento está en plena ebullición, con innovaciones que van desde la conducción autónoma hasta nuevas tecnologías de baterías que prometen autonomías de récord.

En esta primera edición, el galardón fue para el OMODA 9 SHS. OMODA ha demostrado una capacidad asombrosa para irrumpir en un mercado tan competitivo, ofreciendo un vehículo que combina un diseño futurista, tecnología de vanguardia y un sistema híbrido que lo convierte en una de las opciones más inteligentes del segmento. Es la prueba de que se puede ofrecer un SUV avanzado y eficiente a un precio que cambia las reglas del juego.

Premio a Mejor Vehículo Electrificado del Año: OMODA 9 SHS

Belén Chaves, Brand Product Manager de OMODA & JAECOO España, subió al escenario a recoger el galardón.