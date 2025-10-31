Premios
Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganadores de las categorías Smart TV
Samsung y TCL se alzaron con los galardones de las dos categorías que permiaban las mejores Smart TV del año 2025
La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo sirvió para reconocer la excelencia y la innovación en el sector. Fue un verdadero placer reunir a las marcas que están definiendo el futuro, una gala que no habría sido posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi.
Y si hay un dispositivo que sigue siendo el rey indiscutible del entretenimiento en el hogar, ese es el televisor. Este año, la batalla en la gama alta se ha centrado en conseguir paneles cada vez más brillantes y en crear ecosistemas de productos que funcionen a la perfección. Pero tampoco podemos olvidarnos de la gama media, esa donde la relación calidad-precio lo es todo.
En esta edición, los galardones para las mejores Smart TV han ido a parar a dos marcas que han sabido jugar sus cartas a la perfección en sus respectivos segmentos.
Premio a Smart TV con Mejor Relación Calidad-Precio del año: TCL C7K
Premio a Mejor Smart TV Premium del año: Samsung S95F
