Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganadores de las categorías de Smartphones

Los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion fueron mucho más que una gala en la que celebrar los mejores productos tecnológicos del año. Fue el lugar en el que se reunieron algunas de las compañías más relevantes de la industria tecnológica en España, incluyendo algunas de las firmas más representativas del mercado de los smartphones.

Y es que sí, los smartphones fueron los protagonistas indiscutibles de la gala, con un total de siete categorías de premios diferentes, que valoraban las distintas categorías de producto más importantes del mercado. Firmas como Samsung, Xiaomi, vivo, realme o Google se alzaron con los premios:

Premio a Smartphone con Mejor Experiencia Fotográfica : Xiaomi 15 Ultra

Premio a Mejor Smartphone del Año : Samsung Galaxy S25 Ultra

Premio a Mejor Smartphone de Gama Alta : vivo X200 Pro

Premio a Mejor Smartphone de Gama Media : Google Pixel 9a

Premio a Mejor Smartphone Económico : Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Premio a Mejor Smartphone Plegable : HONOR Magic V5

Premio a Smartphone con Mejor Relación Calidad-Precio: realme GT 7T

Desde La Razón y Difoosion, queremos agradecer a los patrocinadores de la gala, Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi por su apoyo.