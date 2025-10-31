Premios
Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganadores de las categorías Wearables y Sonido
La gala celebró la innovación que define el día a día, y reunió a figuras clave del sector tecnológico en España
La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion ha sido un rotundo éxito, una gala donde celebramos la innovación que define nuestro día a día y que reunió a las figuras clave del sector tecnológico en España.
Dos de las categorías más reñidas, y que más impactan en nuestra vida cotidiana, han sido las de Wearables y Sonido. Desde cómo monitorizamos nuestra salud y actividad deportiva hasta la forma en que disfrutamos de nuestra música y cancelamos el ruido del mundo, estos dispositivos son ya extensiones de nuestro cuerpo.
Tras la deliberación de la redacción y la ayuda del jurado externo formado por expertos, los galardones en estas categorías han sido para:
Premio a Mejor Wearable del Año: OPPO Watch X2
Premio a Mejor Wearable Deportivo del Año: HUAWEI Watch Fit 4 Pro
Premio a Mejores Auriculares del Año: Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)
Premio a Mejor Dispositivo de Sonido del Año: JBL Tour One M3
Desde Difoosion y La Razón, queremos extender nuestra más sincera enhorabuena a los equipos de OPPO, HUAWEI, Xiaomi y JBL por su trabajo excepcional. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo de los patrocinadores de la gala, Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, cuyo compromiso con la innovación ha hecho posible esta celebración.
✕
Accede a tu cuenta para comentar