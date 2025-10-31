Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganadores de las categorías Wearables y Sonido

La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion ha sido un rotundo éxito, una gala donde celebramos la innovación que define nuestro día a día y que reunió a las figuras clave del sector tecnológico en España.

Dos de las categorías más reñidas, y que más impactan en nuestra vida cotidiana, han sido las de Wearables y Sonido. Desde cómo monitorizamos nuestra salud y actividad deportiva hasta la forma en que disfrutamos de nuestra música y cancelamos el ruido del mundo, estos dispositivos son ya extensiones de nuestro cuerpo.

Tras la deliberación de la redacción y la ayuda del jurado externo formado por expertos, los galardones en estas categorías han sido para:

Premio a Mejor Wearable del Año : OPPO Watch X2

Premio a Mejor Wearable Deportivo del Año : HUAWEI Watch Fit 4 Pro

Premio a Mejores Auriculares del Año : Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Premio a Mejor Dispositivo de Sonido del Año: JBL Tour One M3

Desde Difoosion y La Razón, queremos extender nuestra más sincera enhorabuena a los equipos de OPPO, HUAWEI, Xiaomi y JBL por su trabajo excepcional. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo de los patrocinadores de la gala, Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, cuyo compromiso con la innovación ha hecho posible esta celebración.