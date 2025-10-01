Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: descubre y vota los mejores productos tecnológicos del año

Con la llegada de octubre, es momento de empezar a cerrar el año con todo lo bueno que nos ha dado 2025, y en la sección de Tecnología y Consumo de La Razón sabemos que estos han sido 12 meses importantes para el mundo de la tecnología de consumo. Por eso, nos complace presentar los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion, donde se reconocerán los mejores móviles, tablets, portátiles y periféricos que hemos podido probar.

En estos premios, no solo hay un jurado profesional, sino que los lectores también tendréis la oportunidad de votar los mejores productos e iniciativas tecnológicos de 2025 durante las próximas semanas. Todo esto, gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo y HUAWEI.

Los premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion otorgarán galardones a los mejores productos de las 23 categorías elegidas, entre las que están las de mejores móviles de diferentes gamas, experiencias fotográficas, cámaras, portátiles, tablets, wearables, Smart TV y mucho más. Además, se celebrarán estrategias e iniciativas de marcas y comunicación.

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion se celebrará de forma presencial, en un evento que reunirá a los responsables de las empresas tecnológicas más importantes del sector.

La cita tendrá lugarel próximo 30 de octubre de 2025 a medio día en la sede de La Razón, en Madrid. Estos son todos los detalles:

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Durante las próximas semanas, publicaremos artículos donde podrás elegir el mejor producto de diferentes categorías del mundo de la tecnología. Las votaciones públicas se cerrarán el domingo 19 de octubre a las 23:59 horas.

Una vez elegidos los ganadores, se entregarán los premios el 30 de octubre en la sede de nuestro medio.