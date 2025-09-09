Presentación del iPhone 17 en directo: sigue con nosotros el evento de Apple

El día que muchos estaban esperando por fin ha llegado. Apple celebra hoy su evento "Awe's Dropping", en el que la compañía tiene previsto presentar los nuevos iPhone 17, y iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La compañía está preparada para anunciar su renovada línea de dispositivos, y aunque los iPhone serán los grandes protagonistas de la presentación, también llegarán nuevos Apple Watch y AirPods.

El evento arranca a las 19:00 hora española, y un año más, la compañía lo retransmitirá a través de Internet. Así pues, además del streaming en directo habilitado por la compañía en su web, también podrás enterarte de todas las novedades a través de nuestra cobertura en directo.