Presentación del iPhone 17 en directo: sigue con nosotros el evento de Apple
Apple celebra este martes 9 de septiembre su evento más importante del año, en el que presentará la nueva generación de dispositivos iPhone, Apple Watch, AirPods y más
El día que muchos estaban esperando por fin ha llegado. Apple celebra hoy su evento "Awe's Dropping", en el que la compañía tiene previsto presentar los nuevos iPhone 17, y iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La compañía está preparada para anunciar su renovada línea de dispositivos, y aunque los iPhone serán los grandes protagonistas de la presentación, también llegarán nuevos Apple Watch y AirPods.
El evento arranca a las 19:00 hora española, y un año más, la compañía lo retransmitirá a través de Internet. Así pues, además del streaming en directo habilitado por la compañía en su web, también podrás enterarte de todas las novedades a través de nuestra cobertura en directo.
¿Qué novedades esperamos ver?
El evento Awe's Dropping de este 9 de septiembre tendrá como claros protagonistas a los nuevos iPhone. Pero, ¿qué productos veremos exactamente durante el evento?
Si los rumores no fallan, estos serán todos los dispositivos que la compañía tiene previsto anunciar:
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 17 Air
- Apple iPhone 17 Pro y 17 Pro Max
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- Nuevos AirPods Pro
Además de todo lo anterior, la compañía también presentará nuevos accesorios, incluyendo un nuevo tipo de fundas para los iPhone, correas para el Apple Watch y una cinta que permitirá llevar el iPhone colgado, llamadas CrossBody Strap.
El propio Tim Cook será el encargado de dar arranque a la presentación, y el resto de ejecutivos y mandamases de la compañía irán introduciendo cada uno de los diferentes productos que la empresa tiene preparados para hoy.
Entre ellos, esperamos ver nuevos iPhone, Apple Watch, AirPods y, por supuesto, las nuevas versiones de los principales sistemas operativos.
¡Hola a todo el mundo! 👋
El evento "Awe''s Dropping" de Apple arranca esta misma tarde, y aquí estaremos para contároslo absolutamente todo sobre los nuevos iPhone y el resto de productos de la compañía estadounidense.
Pero antes, un repaso a los horarios:
Cupertino: 10:00h
España (Península): 19:00h
España (Islas Canarias): 18:00h
México: 10:00 - 11:00 - 12:00h
Costa Rica: 11:00h
Panamá: 12:00h
Colombia: 12:00h
Ecuador: 12:00h
Costa Este de EE. UU.: 13:00h
Venezuela: 13:00h
Chile: 13:00h
Uruguay: 14:00h
Argentina: 14:00h
Perú: 12:00h
Bolivia: 13:00h
Paraguay: 13:00h
República Dominicana: 13:00h
Guatemala: 11:00h
El Salvador: 11:00h
Honduras: 11:00h
Nicaragua: 11:00h
