El primer semestre de 2027 promete ser uno de los mejores para los amantes del cine hollywoodiense

Somos conscientes de que todavía queda mucho para que llegue el 2027, pero las compañías cinematográficas, especialmente las productoras, que al final son quienes tienen la última palabra en esto, ya han empezado a configurar el que será el calendario de estrenos de dicho año.

Ahora, y teniendo en cuenta el retraso de Shrek 5, que ha pasado de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027, hemos querido elaborar una pequeña lista de qué otras películas llegarán durante esos primeros meses, y el resultado, siempre hablando del cine más hollywoodiense, pues hay otras propuestas como la francesa Somnambule que no tendremos en cuenta, es ciertamente sobrecogedor.

Así queda la primera mitad de 2027

Si ningún nuevo retraso se lo impide, el primer semestre de 2027 en lo que a estrenos de películas de gran presupuesto se refiere queda de la siguiente manera:

Sonic 4: 19 de marzo . Poco sabemos sobre la cuarta entrega del erizo azul de Sega salvo que llegará a los cines el 19 de marzo de 2027. Paramount Pictures mantiene a Jeff Fowler como director y se espera que cuente de nuevo con Jim Carrey en el papel del villano Doctor Robotnik.

. Poco sabemos sobre la cuarta entrega del erizo azul de Sega salvo que llegará a los cines el 19 de marzo de 2027. Paramount Pictures mantiene a Jeff Fowler como director y se espera que cuente de nuevo con Jim Carrey en el papel del villano Doctor Robotnik. Godzilla x Kong: Supernova: 26 de marzo . El MonsterVerse regresa con un nuevo enfrentamiento entre las dos icónicas criaturas, esta vez bajo el título Supernova . Legendary Pictures promete un espectáculo de acción y efectos visuales, con Godzilla y Kong obligados a aliarse frente a un enemigo de proporciones colosales.

. El MonsterVerse regresa con un nuevo enfrentamiento entre las dos icónicas criaturas, esta vez bajo el título . Legendary Pictures promete un espectáculo de acción y efectos visuales, con Godzilla y Kong obligados a aliarse frente a un enemigo de proporciones colosales. The Legend of Zelda: 7 de mayo . Dirigida por Wes Ball y producida por Nintendo y Sony Pictures, la película en acción real adapta la icónica saga de videojuegos. Shigeru Miyamoto anunció que Bo Bragason ( Renegade Nell , Los Radley ) interpretará a la princesa Zelda, y Benjamin Evan Ainsworth ( Pinocho , La maldición de Bly Manor ) dará vida a Link.

. Dirigida por Wes Ball y producida por Nintendo y Sony Pictures, la película en acción real adapta la icónica saga de videojuegos. Shigeru Miyamoto anunció que Bo Bragason ( , ) interpretará a la princesa Zelda, y Benjamin Evan Ainsworth ( , ) dará vida a Link. Star Wars Starfighter: 28 de mayo . Dirigida por Shawn Levy ( Deadpool y Lobezno ), la película contará con Ryan Gosling como protagonista, interpretando a un piloto en una nueva historia dentro del universo de Star Wars, y con dos antagonistas del calibre de Mia Goth ( MaXXXine ) y Matt Smith ( La Casa del Dragón ).

. Dirigida por Shawn Levy ( ), la película contará con Ryan Gosling como protagonista, interpretando a un piloto en una nueva historia dentro del universo de Star Wars, y con dos antagonistas del calibre de Mia Goth ( ) y Matt Smith ( ). Cómo entrenar a tu dragón 2: 11 de junio . Tras el reciente éxito del primer remake en acción real, parecía lógico que DreamWorks y Universal se animaran también con la segunda película, y quién sabe si después veremos también la tercera.

. Tras el reciente éxito del primer remake en acción real, parecía lógico que DreamWorks y Universal se animaran también con la segunda película, y quién sabe si después veremos también la tercera. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse: 27 de junio . Sin demasiados detalles desvelados hasta ahora, sí sabemos que lo próximo de Sony Pictures Animation volverá a contar con Shameik Moore y Hailee Steinfeld como Miles Morales y Gwen Stacy respectivamente.

. Sin demasiados detalles desvelados hasta ahora, sí sabemos que lo próximo de Sony Pictures Animation volverá a contar con Shameik Moore y Hailee Steinfeld como Miles Morales y Gwen Stacy respectivamente. Shrek 5: 30 de junio. Después de varios rumores, DreamWorks Animation recuperará a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en una historia que, según lo anunciado, volverá al espíritu de las primeras películas de la saga aunque con Zendaya en el papel de una hija rebelde que dará varios quebraderos de cabeza a sus padres.

Con estrenos de este calibre, el primer semestre de 2027 se presenta como una de las etapas más potentes para el cine comercial estadounidense, con sagas consolidadas, adaptaciones de franquicias legendarias y estrenos destinados a dominar la taquilla mundial.