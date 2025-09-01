Primer tráiler y fecha de estreno de la esperada 'La casa Guinness', del creador de 'Peaky Blinders'

Si hay una cerveza que sirva como alimento, o eso defienden los irlandeses, esa es la Guinness, una negra con mucho cuerpo y una espuma espesa que hay que dejar reposar y que muy pronto verá cómo la historia de su creacióny legado es contada en Netflix.

La plataforma ha presentado el primer tráiler de La casa Guinness, la nueva serie de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, que debutará el próximo 25 de septiembre. Se trata de una ambiciosa ficción histórica de ocho episodios que se adentra en el legado de una de las familias más poderosas e influyentes de Europa, los Guinness, cuyo nombre quedó ligado para siempre a la cerveza que todavía hoy se produce en Dublín.

Un imperio y no solo cervecero

La trama arranca con la muerte de Sir Benjamin Guinness, patriarca y magnate de la famosa marca. Su fallecimiento deja a sus cuatro hijos en una posición compleja, ya que el reparto de la herencia se convierte en el detonante de rivalidades y conflictos que marcarán sus destinos. "El testamento determina la trayectoria de cada uno de esos hermanos. Ninguno de ellos está satisfecho con lo que recibe", explica Knight en declaraciones a Tudum, de Netflix.

Las herencias ya se sabe

Los protagonistas son Arthur (Anthony Boyle), Edward (Louis Partridge), Anne (Emily Fairn) y Ben (Fionn O'Shea). Cada uno afrontará a su manera el peso del apellido Guinness en un relato que transcurre entre la Dublín del siglo XIX y la ciudad de Nueva York, mostrando tanto las intrigas familiares como las tensiones sociales y políticas de la época.

En el centro del relato destacan las diferencias entre los hermanos mayores. Arthur, convertido en líder de la familia, se presenta como un joven hedonista, deseoso de disfrutar de la vida en Londres entre fiestas, alcohol y diversión. Su hermano Edward, en cambio, ha dedicado toda su vida a prepararse para dirigir la empresa cervecera, con un carácter serio y firme que le convierte en el polo opuesto de Arthur.

La historia se completa con otros personajes clave, como el capataz de la fábrica, Sean Rafferty, interpretado por James Norton, que en el tráiler advierte de que siempre hay problemas cuando alguien lleva el apellido Guinness, y parece que no le falta razón.