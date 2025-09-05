El primer tráiler de la segunda temporada de 'Landman' viene con sorpresa: Sam Elliot

No ha pasado todavía un año desde el estreno de su primera temporada en exclusiva en SkyShowtime en nuestro país y Landman ya está próxima a volver a la pequeña pantalla. La serie petrolera creada por Taylor Sheridan y Christian Wallace retoma el pulso de los conflictos humanos y de poder en los boomtowns de Texas Occidental, con una nueva temporada que profundiza en la tensión entre ambición y lealtad.

Para la ocasión se retomará la rivalidad entre Tommy Norris (Billy Bob Thornton), intermediario de petróleo con estilo duro y pragmático, y Cami Miller (Demi Moore), quien hereda la compañía tras la muerte de Monty Miller (Jon Hamm). Aunque en la temporada anterior ya se insinuaba que Cami tomaría un papel más central, la nueva tanda de episodios redobla esa apuesta y confirma las sospechas.

Primer tráiler y fecha de estreno

Junto a Thornton y Moore, vuelven Ali Larter, Jacob Lofland y Michelle Randolph como la familia de Tommy, y se incorporan Andy García, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan y Colm Feore. La gran novedad que revela el adelanto visual es la participación de Sam Elliot interpretando al padre de Tommy, un fichaje que refuerza aún más la conexión con el universo Sheridan pues el actor ya apareció en la precuela 1883 de Yellowstone.

Landman regresará el 16 de noviembre, casi exactamente un año después del estreno de la primera temporada, que se estrenó el 17 de noviembre de 2024, aunque por ahora la fecha solo está garantizada para el mercado americano. La serie fue renovada en marzo tras convertirse en una de las producciones originales más vistas de la plataforma, marcando un récord al alcanzar 35 millones de visualizaciones en su temporada inaugural.

Por si no hemos visto la serie

Tommy Norris (Billy Bob Thornton), un mediador del petróleo en Texas Occidental, se enfrenta a traiciones, violencia y tensiones familiares mientras lidia con el control de una gran compañía. Tras la muerte del magnate Monty Miller, su viuda Cami (Demi Moore) reclama el poder, iniciando una peligrosa lucha que expone la ambición y la corrupción del negocio petrolero.