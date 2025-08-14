Problemas con Android Auto: qué debes hacer si la pantalla de tu coche no se ve bien

"Es tan feo que la primera vez que lo vi pensé que mi pantalla se estaba estropeando". Este es el testimonio de un usuario del foro de Android Auto en Reddit, y resume a la perfección el problema que desde hace unos días está afectando a miles de conductores en todo el mundo.

Un nuevo fallo generalizado en Android Auto está provocando que la interfaz del sistema en la pantalla del coche se vea completamente descolorida, con una falta de contraste alarmante que, en palabras de los afectados, "tira la experiencia por el suelo".

Qué está pasando y por qué se ve todo tan mal?

El fallo en Android Auto que está afectando a un gran número de usuarios reduce la saturación de los colores de la pantalla Reddit

El problema parece haber surgido de forma repentina tras una de las últimas actualizaciones del sistema. De un día para otro, los usuarios se han encontrado con que la pantalla de Android Auto se ha vuelto "grisácea, con los colores pálidos y una nitidez que brilla por su ausencia".

Este fallo no impide el uso de las aplicaciones, pero sí lo dificulta enormemente. La visibilidad se vuelve bastante complicada, especialmente por la noche, donde la falta de contraste hace que sea muy complicado distinguir los elementos de la interfaz. Muchos usuarios, como el que inició el hilo en Reddit, llegaron a pensar que la pantalla de su coche se había averiado, pero la realidad es que se trata de un error de software de Google que, de momento, la compañía no ha reconocido oficialmente.

La solución temporal que está funcionando a casi todo el mundo

A diferencia de otros fallos más complejos, este parece tener una solución temporal que está funcionando para la mayoría de los usuarios afectados. Mientras esperamos a que Google lance un parche oficial, puedes probar a seguir estos sencillos pasos desde tu smartphone:

Entra en los Ajustes de tu móvil Android. Busca el apartado de "Aplicaciones" y entra en él. En la lista de aplicaciones, busca Android Auto y pulsa sobre ella. Una vez dentro, busca las opciones de 'Almacenamiento' y pulsa en "Borrar caché" y después en "Borrar datos".

Esta solución, y podrás seguir utilizando Android Auto con normalidad después de haber llevado a cabo el proceso. La mayoría de usuarios afectados aseguran que estos pasos han. Ahora solo falta que Google se ponga manos a la obra y envíe una actualización que lo ponga fin de manera definitiva.