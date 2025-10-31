La próxima versión de ChatGPT no se llamará ChatGPT 6

ChatGPT es, sin lugar a dudas, el chatbot de Inteligencia Artificial (IA) más popular en la actualidad, superando a alternativas como Microsoft Copilot o Perplexity y el siguiente reto del CEO de OpenAI, la compañía que ha creado esta potente herramienta de IA, no es otra que conectar ChatGPT con el cerebro humano sin necesidad de cirugía.

Mientras eso sucede, Sam Altman sigue trabajando en la próxima versión de ChatGPT, la cual no seguirá el orden numérico que llevaba hasta ahora, sino que apostará por una nomenclatura más críptica que tiene su base en la jerga de la actual generación Alpha.

Altman confirma que la siguiente versión de su chatbot de IA se llamara "ChatGPT 6-7"

Como podemos leer en el medio Android Authority, recientemente el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha publicado un post en la red social X en el que anuncia que la futura versión de ChatGPT no se llamará ChatGPT 6 sino "ChatGPT 6-7".

Seguramente si no eres padre de un niño en edad escolar o trabajas con niños a diario, no entenderás que significa "6-7", ya que estos dos números han sido elegidos como la palabra del año 2025 por Dictionary.com.

Este término se pronuncia "seis siete" y no "sesenta y siete" y se hizo viral en TikTok entre la actual generación Alpha gracias a la canción 'Doot Doot (6 7)' del rapero americano Skrilla y a innumerables memes protagonizados por jugadores de baloncesto como LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets de la NBA.

Nadie, ni siquiera los expertos de Dictionary.com, sabe exactamente que significa "6-7", pero se especula con que podría significar "más o menos" o "quizás esto, quizás aquello".

Sea como fuere, no sabemos con certeza cuál es el significado real de este término, sobre todo porque esta palabra suele ir acompañada de un gesto con la mano donde ambas palmas miran hacia arriba y se mueven hacia arriba y hacia abajo alternativamente.