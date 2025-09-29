El próximo MacBook Pro está cerca, pero su gran renovación no llegará hasta 2026

El MacBook Pro está a punto de sufrir su mayor renovación de los últimos años, pero antes de eso, Apple lanzaría un nuevo modelo muy pronto, el cual estaría a punto de entrar en producción. Así lo afirma Mark Gurman en la última entrega de su newsletter semanalPower On, donde asegura que la compañía podría lanzarlo antes del mes de marzo.

Pese a que Apple suele lanzar sus Mac en otoño, parece que tanto Gurman como Ming-Chi Kuo coinciden en que este año podría no ser así. De hecho, hay precedentes como los MacBook Pro con chip M2 Pro y M2 Max, los cuales se lanzaron en enero de 2023, por lo que podría ocurrir algo parecido con la nueva generación.

Una nueva generación que será la antesala de la gran renovación del dispositivo

Los próximos MacBook Pro que lanzaría Apple no cambiarían mucho respecto a los actuales, ya que se espera que mantengan un diseño similar y las mismas 14 y 16 pulgadas. El cambio llegaría en su interior, con los procesadores M5, M5 Pro y M5 Max, una familia que debutaría primero en el iPad Pro que Apple lanzaría entre octubre y noviembre de este año. Un movimiento que volvería a repetirse, como ya ocurrió en 2024 con el chip M4 y el iPad Pro.

Sin embargo, esta pronta actualización sería la antesala de lo que está por llegar, ya que se espera que el MacBook Pro sufra un cambio completo a finales del próximo año. De hecho, se prevé que evolucione en cuatro grandes aspectos, siendo uno de ellos contrario a lo que Steve Jobs hubiera hecho.

Concretamente, el MacBook Pro de finales de 2026 llegaría con un panel OLED táctil, transformando la experiencia de uso y mejorando la calidad de la pantalla, actualmente miniLED. Además, incorporaría un nuevo diseño más delgado, siguiendo la línea de otros dispositivos de la compañía como el iPad Pro o el reciente iPhone Air.

Por último, este nuevo modelo integraría los procesadores M6, M6 Pro y M6 Max, fabricados con un nuevo proceso de 2 nanómetros de TSMC. De confirmarse estas filtraciones, Apple cambiaría por completo su paradigma con el MacBook Pro, acercándolo cada vez más a la experiencia que ofrece un iPad con iPadOS 26 y un Magic Keyboard.