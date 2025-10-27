Los próximos iPad Pro tendrán una de las novedades más importantes de los iPhone 17 Pro

Apple ha lanzado recientemente una nueva generación del iPad Pro que ha traído como principal novedad el procesador M5. Pese a que se acaba de lanzar, la compañía ya trabaja en la siguiente generación que, además del procesador M6, también incluirá una cámara de vapor que evitará que el dispositivo se caliente en exceso, algo que ya hemos visto en los iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Pero en el caso del próximo iPad Pro, más que una novedad será una mejora, porque Apple ya rediseñó el sistema de refrigeración al lanzar el iPad Pro con chip M4 el año pasado, al incorporar un disipador de calor de cobre que disipa el calor a través del logotipo de Apple en la parte posterior de la tableta.

Apple quiere llevar la cámara de vapor de los iPhone 17 Pro al próximo iPad Pro

Según ha indicado Mark Gurman en la última entrega de su boletín semanal Power On, Apple ya estaría trabajando para integrar una cámara de vapor en el iPad Pro, a pesar de que este modelo es todavía más delgado que el iPad Air. Esta novedad formaría parte de la hoja de ruta de la compañía y podría llegar tan pronto como en la próxima actualización. Teniendo en cuenta el ciclo de renovación de 18 meses del iPad Pro, todo apunta a que esta tecnología se incorporaría alrededor de la primavera de 2027.

Por tanto, esta novedad todavía tardará en llegar. De hecho, el último modelo acaba de lanzarse al mercado, así que, si el sobrecalentamiento es un problema, quizá sea mejor esperar a la próxima generación que, además de este nuevo sistema de refrigeración, llegará con el chip M6, que estaría construido en un proceso de 2 nm, algo que podría aumentar el precio de los dispositivos, pero lo describiríamos antes, ya que los iPhone 18 y iPhone 18 Protendrán un procesador construido del mismo modo.

Aunque los iPad Pro no tenían el mismo problema que los iPhone 15 Pro y iPhone 16 Pro —que obligó a Apple no solo a cambiar la construcción de titanio por la de aluminio y añadir la cámara de vapor— sí es cierto que en tareas exigentes o al usarse durante periodos largos de tiempo pecaban de calentarse en exceso. Yo mismo tengo el iPad Pro con chip M4, que cuenta con un nuevo sistema de refrigeración, y en ocasiones se calienta en exceso, sobre todo cuando lo uso durante largos periodos de tiempo. Sin duda, será una novedad muy bienvenida.