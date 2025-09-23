¿Publicidad en WhatsApp? La empresa explica cómo funciona

WhatsApp ha aclarado cómo funcionan sus anuncios. Desde que la plataforma de mensajería reveló que iba a contar con publicidad, miles de usuarios se han preocupado por el tratamiento de sus datos y de qué forma se implementarían los anuncios.

Precisamente por ello, WhatsApp ha explicado en un vídeo de qué forma se implementa la publicidad, en qué partes de la aplicación se hace y cómo se escogen los anunciantes para cada perfil. Incluso muestra cómo ocultar a un anunciante para que no aparezca.

Todo lo que tienes que saber sobre los anuncios de WhatsApp

Lo primero a aclarar es que WhatsApp no mostrará anuncios en los chats, al menos de momento. La publicidad aparecerá en la pestaña Novedades, concretamente en los Estados y Canales.

En el primer caso, se mostrarán anuncios al pasar Estados, al igual que sucede con las historias de Instagram. Por ello, cuando pasemos un Estado, es posible que nos topemos con un Estado publicitario. En este caso, justo debajo del nombre de la empresa que se publicita, en la esquina superior izquierda, aparecerá la etiqueta 'Anuncio'.

Por otro lado, también nos podremos encontrar publicidad en la sección de Canales. A la hora de explorar Canales, para ver cuáles nos muestra la plataforma, por si queremos unirnos a ellos, aparecerán Canales patrocinados. Estos tendrán la etiqueta "Publicidad" bajo su nombre.

En cuanto a qué parámetros toma WhatsApp para elegir la publicidad que muestra a cada usuario, ha puesto 4 ejemplos:

Localización

El lenguaje de tu dispositivo

Los canales que sigues

Cómo interactúas con los anuncios

Finalmente, puedes controlar qué anuncios ves y cuáles no. Desde la ventana 'Configura tus preferencias de anuncios', que estará dentro de los ajustes, es posible ver qué anunciantes se te han mostrado. Desde su perfil de anunciante en WhatsApp, podrás seleccionar que no se muestren más anuncios suyos.