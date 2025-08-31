¿Por qué iPadOS 26 será la actualización más importante de todas las que lanzará Apple en septiembre?

Apple lanzará las nuevas versiones de sus sistemas operativos el mes que viene y, aunque todas ellas tendrán en común el nuevo diseño Liquid Glass, lo cierto es que cada una incluirá sus propias novedades. Cada año hay una actualización que destaca por encima de las demás, y creo que en esta ocasión la que sobresale con claridad es iPadOS 26.

En mi opinión, para valorar cuál es la actualización más importante del año no se trata de fijarse únicamente en la cantidad de novedades o en cuál es la más popular, sino en el impacto real de los cambios que incorpora. Creo que iPadOS 26 es la única versión que transformará de verdad la forma en la que usamos el dispositivo en cuestión, y no hay ninguna otra que lo haga este año.

iPadOS 26 cambiará por completo la forma en la que usamos el iPad

iPadOS 26 será, de hecho, la actualización que muchos usuarios llevan años esperando. Esa que acerca el iPad más que nunca al Mac gracias a funciones como la posibilidad de tener varias apps abiertas en pantalla al mismo tiempo, la nueva organización de ventanas, la barra de menú situada en la parte superior o los botones para gestionar ventanas al más puro estilo de macOS.

El usuario que realmente saque partido de estas funciones notará un cambio radical en su forma de trabajar e interactuar con el iPad, tanto si utiliza el Magic Keyboard como si lo emplea únicamente como tablet, ya que la nueva gestión de ventanas se puede controlar fácilmente con gestos táctiles. Ninguna otra versión de este año transforma así el modo en que usamos el Mac o el iPhone.

Esto, en realidad, no es algo nuevo en Apple. Ya lo vimos hace algunos años en el iPhone. Cuando la compañía lanzó iOS 14 en 2020, esa fue la actualización más importante del año. iOS 14 cambió por completo la manera en la que usábamos el iPhone en aquel momento gracias a la introducción de los widgets, que aportaron una gran personalización. Podríamos decir que sucedió algo parecido con iOS 18, una versión que también trajo novedades significativas a la pantalla de inicio.

En definitiva, iPadOS 26 será recordado como un punto de inflexión dentro de la evolución del sistema operativo del iPad. No se trata solo de una lista de novedades, sino de un cambio real en la experiencia de uso que redefine al dispositivo y lo convierte, por primera vez, en una verdadera alternativa al Mac. Apple ha dado un paso que muchos pedían y que, sin duda, marcará el futuro del iPad.