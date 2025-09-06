Software
¿Qué modelos de iPhone no podrán actualizarse a iOS 26?
Apple ultima el lanzamiento de iOS 26 y confirma qué iPhone, iPad y Mac no podrán actualizar a las nuevas versiones.
Apple está a punto de lanzar la versión oficial de iOS 26, que llegará con interesantes novedades y un nuevo diseño conocido como Liquid Glass. Sin embargo, no todos los iPhone serán compatibles con la nueva versión, ya que algunos se quedarán en iOS 18 y solo recibirán actualizaciones centradas en la seguridad.
La buena noticia es que la lista de iPhone compatibles con iOS 26 es muy extensa, lo que significa que la mayoría de modelos podrán actualizarse a la nueva versión. Además de contarte qué iPhone no serán compatibles, también te enumeraremos los iPad y Mac que no podrán instalar iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe.
Estos son los iPhone que no serán compatibles con iOS 26
Aunque los rumores apuntaban a que todos los iPhone compatibles con iOS 18 podrían actualizar a iOS 26, la realidad ha sido diferente. Hay que tener en cuenta que los modelos que se quedan fuera han recibido siete años de actualizaciones, por lo que era el momento de dejar de actualizarse. Estos son los modelos:
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
Que no puedan actualizar a la nueva versión, que se lanzará durante la segunda semana de este mes, no significa que no vayan a recibir más actualizaciones, ya que Apple publica de vez en cuando versiones de seguridad.
Estos son los modelos de iPad que no serán compatibles con iPadOS 26
Los usuarios de un iPad están de enhorabuena. Y no solo por el lanzamiento de una app nativa de Instagram para el dispositivo, sino también porque solo un modelo se quedará fuera. En el caso de iPadOS 26, el modelo que no podrá actualizar es el siguiente:
iPad (7.ª generación)
Por tanto, salvo que tengas este iPad, podrás disfrutar de todas las nuevas funciones de iPadOS 26, como el nuevo diseño o las características que acercan al iPad a ser un Mac.
Estos son los modelos de Mac que no serán compatibles con macOS 26 Tahoe
Los usuarios de un Mac no tendrán tanta suerte como los de un iPad. En el caso de macOS 26 Tahoe, pese a no contar con grandes novedades, varios modelos se quedarán fuera de la actualización. Estos son los concretos:
MacBook Pro de 2018
iMac Pro de 2017
iMac de 2019
Mac mini de 2018
MacBook Air con Intel de 2020
Con estos Mac cerramos la lista de dispositivos que no serán compatibles con las nuevas versiones. Esto supone el adiós a modelos míticos del iPhone lanzados en 2018 y a los últimos Mac con procesadores Intel.
