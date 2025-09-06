¿Qué modelos de iPhone no podrán actualizarse a iOS 26?

Apple está a punto de lanzar la versión oficial de iOS 26, que llegará con interesantes novedades y un nuevo diseño conocido como Liquid Glass. Sin embargo, no todos los iPhone serán compatibles con la nueva versión, ya que algunos se quedarán en iOS 18 y solo recibirán actualizaciones centradas en la seguridad.

La buena noticia es que la lista de iPhone compatibles con iOS 26 es muy extensa, lo que significa que la mayoría de modelos podrán actualizarse a la nueva versión. Además de contarte qué iPhone no serán compatibles, también te enumeraremos los iPad y Mac que no podrán instalar iPadOS 26 y macOS 26 Tahoe.

Estos son los iPhone que no serán compatibles con iOS 26

Aunque los rumores apuntaban a que todos los iPhone compatibles con iOS 18 podrían actualizar a iOS 26, la realidad ha sido diferente. Hay que tener en cuenta que los modelos que se quedan fuera han recibido siete años de actualizaciones, por lo que era el momento de dejar de actualizarse. Estos son los modelos:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Que no puedan actualizar a la nueva versión, que se lanzará durante la segunda semana de este mes, no significa que no vayan a recibir más actualizaciones, ya que Apple publica de vez en cuando versiones de seguridad.

Así se ve la pantalla de bloqueo en iOS 26 Difoosion

Estos son los modelos de iPad que no serán compatibles con iPadOS 26

Los usuarios de un iPad están de enhorabuena. Y no solo por el lanzamiento de una app nativa de Instagram para el dispositivo, sino también porque solo un modelo se quedará fuera. En el caso de iPadOS 26, el modelo que no podrá actualizar es el siguiente:

iPad (7.ª generación)

Por tanto, salvo que tengas este iPad, podrás disfrutar de todas las nuevas funciones de iPadOS 26, como el nuevo diseño o las características que acercan al iPad a ser un Mac.

iPadOS 26 llegará con funciones que lo acercan al Mac Apple

Estos son los modelos de Mac que no serán compatibles con macOS 26 Tahoe

Los usuarios de un Mac no tendrán tanta suerte como los de un iPad. En el caso de macOS 26 Tahoe, pese a no contar con grandes novedades, varios modelos se quedarán fuera de la actualización. Estos son los concretos:

MacBook Pro de 2018

iMac Pro de 2017

iMac de 2019

Mac mini de 2018

MacBook Air con Intel de 2020

Con estos Mac cerramos la lista de dispositivos que no serán compatibles con las nuevas versiones. Esto supone el adiós a modelos míticos del iPhone lanzados en 2018 y a los últimos Mac con procesadores Intel.