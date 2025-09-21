Tutoriales iOS
No te quedes sin batería en iOS 26: cómo usar el nuevo Consumo adaptativo en tu iPhone
Apple ha introducido una gran novedad en su nueva actualización de software de iOS 26 para reducir el consumo energético del iPhone.
El lanzamiento de iOS 26 ya es oficial. La nueva actualización de software de Apple viene cargada de una amplia variedad de novedades lideradas por un gran rediseño que apunta a asentarse durante un largo tiempo entre los laberínticos códigos de programación del sistema operativo.
Apple ha diseñado iOS 26 con nuevos efectos, transiciones, animaciones y menús translúcidos que recuerdan, en cierto modo, a la interfaz de usuario de su Apple Vision Pro, que por cierto todavía no ha aterrizado en España. Una de las grandes novedades de iOS 26 está oculta entre sus nuevas funciones para la batería.
La firma californiana ha introducido un nuevo modo de bajo consumo denominado "Consumo adaptativo". En este breve tutorial te explicamos, con todo lujo de detalles, cómo acceder a esta nueva prestación del sistema y qué diferencias tiene con respecto al modo de bajo consumo tradicional.
Qué es el modo Consumo adaptativo de iOS 26
Apple ha añadido en iOS 26 un nuevo modo de ahorro de batería que se unirá a las filas del modo de bajo consumo pero que tiene su propia forma de funcionar. El modo Consumo adaptativo es un modo de ahorro de batería mucho menos agresivo que el modo de bajo consumo.
El sistema del Consumo adaptativo de iOS 26 detecta automáticamente cuándo estás gastando más batería de lo normal y efectúa pequeños ajustes como reducir el brillo de pantalla o hacer que otros recursos del sistema se prolonguen un poco más durante su ejecución. Es un modo de bajo consumo light, por decirlo de algún modo.
Cómo activar el modo Consumo adaptativo en iOS 26
Para usar el Consumo adaptativo cuando requieras un aporte energético extra en tu iPhone lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que dictamos a continuación. Pero recuerda, este modo de ahorro de batería solo está disponible en iOS 26.
- Abre Ajustes en tu iPhone.
- A continuación dirígete al apartado Batería.
- Activa el Consumo adaptativo de iOS 26.
Todo parece indicar que este nuevo modo de consumo energético para iOS 26 fue inicialmente desarrollado para el nuevo iPhone Air, un móvil ultrafino cuya batería posee unos 3.900 mAh y requiere una pequeña ayuda con la duración de su batería. De hecho, la firma californiana presentó el modo Consumo adaptativo durante la presentación oficial de su iPhone Air y, más tarde, también recomendaron usar la nueva batería con tecnología MagSafe readaptada a sus dimensiones.
