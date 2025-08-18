Quentin Tarantino escoge las mejores películas de Quentin Tarantino

Amado y odiado a partes iguales (en lo personal me declaro entre sus fans, pero este mismo fin de semana tuve una discusión con alguien que no hacía sino señalarme lo sobrevalorado que está), Quentin Tarantino no deja indiferente a nadie, y aunque se niegue a rodar su décima película, y ahora ya sabemos por qué, su filmografía como director está llena de obras maestras.

Piezas que, como ya hemos dicho, podrán gustar más o menos, pero que innegablemente han calado entre una gran porción de un público, que, como todos, tendrá sus preferencias pero, ¿qué pasa con el propio Tarantino? ¿Él también las tiene?

Pues sí, el cineasta también tiene a su ojitos derechos y sus ovejas negras, como así lo ha desvelado en el pódcast The Church of Tarantino, donde repasó en detalle qué títulos considera sus favoritos, sus mejores y, en definitiva, los que mejor representan su cine.

Palabra de Quentin

Según contó, su película favorita es Érase una vez en… Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), pero no considera que esa sea su mejor obra, honor que según él recae en Malditos bastardos (Inglourious Basterds).

Sin embargo, ahí no acaba la cosa, porque matizó algo importante: para él, Kill Bill es la auténtica cinta "tarantiniana" por excelencia. "Nadie más podría haberla hecho", explicó, destacando que cada aspecto de ese díptico proviene directamente de su imaginación, sus pasiones y obsesiones. "Es la película para la que nací", añadió, aunque también insistió en que Malditos bastardos es su obra maestra y que Érase una vez en… Hollywood sigue siendo su favorita.

En cuanto a sus guiones, Tarantino también fue claro: "Creo que Malditos bastardos es mi mejor guion, y que Los odiosos ocho y Érase una vez en… Hollywood están justo detrás". Además, confesó que hay un aspecto de Los odiosos ocho que considera incluso su mejor trabajo como director: la forma en que supo servir y potenciar su propio material escrito, sin necesidad de recrear o reinventar como en Kill Bill.

Escribe, pero no dirige

El director también aprovechó la entrevista para explicar por qué finalmente no rodaráThe Adventures of Cliff Booth, la esperada secuela de Érase una vez en… Hollywood que ahora dirigirá David Fincher para Netflix. Aunque afirmó que adora el guion, no quería que su décima y última película fuese una secuela, porque eso no le entusiasmaba y sentía que repetiría caminos ya explorados. "Este último filme tiene que llevarme a territorio desconocido", declaró.