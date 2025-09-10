Quién es Larry Ellison, la persona que podría superar a Elon Musk y convertirse en el hombre más rico del mundo

Cuando hablamos de las personas más ricas del planeta, los nombres de Elon Musk y Jeff Bezos, e incluso el de otros magnates de la tecnología como Bill Gates, suelen ser los primeros en aparecer. Pero, de la noche a la mañana, un tercer competidor ha irrumpido en la escena, y lo ha hecho con un golpe de efecto que podría cambiarlo todo: Larry Ellison, cofundador de Oracle, está a un paso de arrebatarle el título de hombre más rico del mundo a Elon Musk.

Un zarpazo histórico que lo acerca a la cima

El ascenso de Larry Ellison no ha sido gradual, ha sido una auténtica explosión. En un solo día, su fortuna personal se disparó en 70.000 millones de dólares, lo que supuso el mayor aumento diario jamás registrado por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Este incremento elevó su patrimonio total a 364.000 millones de dólares, colocándolo peligrosamente cerca de los 384.000 millones de dólares de Elon Musk.

La causa de este crecimiento meteórico está en los resultados de Oracle. Las cifras del último trimestre superaron todas las expectativas y las acciones de la compañía, que ya habían subido un 45% en lo que va de año, se dispararon más de un 26% en la sesión extendida del mercado. Este repunte, el mayor que la empresa ha visto desde 1999, se debe a una perspectiva muy agresiva para su negocio de infraestructura en la nube, un sector en plena ebullición.

La vida de un genio excéntrico y competidor nato

Pero, ¿quién es realmente Larry Ellison? A sus 81 años, Ellison es el actual presidente y director de tecnología de Oracle, la compañía de bases de datos que cofundó con Bob Miner y Ed Oates. Sin embargo, su historia es mucho más que la de un simple ejecutivo.

El niño prodigio sin un hogar: Larry Ellison, cuyo nombre real es Lawrence Joseph Ellison, nació en el Bronx en 1944. Fue criado por su tía y su tío en Chicago. A pesar de su inteligencia, no terminó la universidad, abandonando sus estudios en la Universidad de Illinois. Años más tarde, se mudó a California, donde el boom tecnológico de la época lo atrajo.

El origen de Oracle: En 1977, junto con sus socios, fundó Software Development Laboratories. Su primer proyecto fue la creación de un sistema de gestión de bases de datos para la CIA, al que bautizaron con el nombre de "Oracle". Con el tiempo, la compañía adoptaría ese mismo nombre, convirtiéndose en el gigante de bases de datos que conocemos hoy.

Un estilo de vida de lujo: Ellison es tan conocido por su fortuna como por su estilo de vida extravagante. Es un apasionado de los yates, los aviones y las propiedades de lujo. De hecho, es dueño del 98% de la isla de Lanai en Hawái, donde vive gran parte del año. También ha competido en regatas de vela de alto nivel.

Filantropía y rivalidad: Ellison es un filántropo reconocido, pero también un competidor feroz. Su rivalidad con figuras como Bill Gates es legendaria. No tiene reparos en hacer declaraciones polémicas, lo que lo convierte en una figura tan admirada como criticada en Silicon Valley.

¿El fin del reinado de Musk?

El ascenso de Ellison contrasta con la situación actual de Elon Musk. Las acciones de Tesla han caído un 14% este año, en parte por la influencia negativa que ha tenido la implicación de Musk en la Administración Trump.

Musk se convirtió por primera vez en la persona más rica del mundo en 2021, pero ha perdido el título varias veces ante el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault. Y ahora, el dueño de Tesla podría volver a ser destronado, esta vez por un hombre que, a pesar de su edad, no muestra signos de desaceleración.

El ascenso de Ellison demuestra una vez más que la tecnología no solo crea fortunas, sino que también las mueve a un ritmo vertiginoso.