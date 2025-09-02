Razer eleva a un nuevo nivel la experiencia de audio gaming con sus BlackShark V3 Pro

Eres el único de tu equipo en pie. Llevas el peso de la partida competitiva sobre tus espaldas, pues es la última ronda, esa que decidirá quién se lleva la victoria y qué jugadores subirán de categoría. Necesitas todas tus habilidades, pero también poner todos tus sentidos en juego. El problema es que tus auriculares no son muy buenos, así que cuando oyes los pasos de los CT en Dust, no sabes realmente de dónde vienen. Este problema acaba con tu vida antes de que te lo esperes, dándole la victoria a tus enemigos y ganándote el flameo de tus "aliados".