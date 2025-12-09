La reacción de Elon Musk a la multa millonaria de la Comisión Europea contra X por incumplir la Ley de Servicios Digitales no se ha hecho esperar y es radical: pide abolir la UE

La firmeza con la que la Unión Europea afronta cada uno de los procesos destinados a salvaguardar la seguridad de los usuarios en los distintos espacios digitales ha encontrado un poderoso enemigo en la figura de Elon Musk.

Al multimillonario, dueño de Tesla, SpaceX y también de xAI, empresa propietaria de la red social ‘X’ (antes Twitter), no le ha sentado nada bien el anuncio de multa por valor de 120 millones de euros impuesta por la Comisión Europea el pasado viernes contra su plataforma. Tanto es así que su respuesta ha ido verbalmente tan lejos como suele ser habitual en Musk, quien ha pedido nada más y nada menos que la “abolición” de la Unión Europea.

Los exabruptos de Elon Musk en su propia red social no son nada nuevo y no miden el calibre del destinatario. Su enfrentamiento con Donald Trump copó la atención de la plataforma durante días a comienzos de verano, al igual que lo han hecho los ataques contra OpenAI, contra Apple, contra la NASA o contra políticas de signo progresista.

Nuevo enemigo para Elon Musk

Ahora, el magnate ha decidido que su objetivo es ni más ni menos que el conjunto de la asociación económica y política europea que forman 27 países para tomar decisiones democráticas sobre asuntos de interés común. Su idea es clara y mira a la desaparición de la Unión Europea como organización y conjunto.

Todo ello a raíz de que Bruselas dictara dicha sanción contra la red social ‘X’ por valor de 120 millones de euros tras resolver que incumple las obligaciones que requiere la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea en materia de transparencia. Concretamente, en lo referente al “diseño engañoso” de la marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio de anuncios y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

Cada una de esos incumplimientos lleva asociada una sanción económica: 45 millones de euros en el caso de la marca de verificación, 35 millones por la opacidad publicitaria y 40 millones por imposibilitar a los investigadores el acceso a datos públicos.

La respuesta de Elon Musk llegó precisamente vía ‘X’ y lo hizo con el cisma que cabría esperar en él, apuntando que la Unión Europea debería ser abolida para que los países, de forma individual, recuperasen su autonomía y una mejor defensa de los intereses particulares de sus ciudadanos nacionales:

“La UE debería ser abolida y la soberanía debería ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus pueblos” Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y xAI, vía 'X'

El movimiento de Elon Musk se había vaticinado durante las horas previas, cuando el empresario comenzó a republicar mensajes de otros perfiles en los que se atacaba la sanción impuesta desde Bruselas. Entre ellos, uno de los más destacados fue el del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó la acción como un intento de censura en Internet, así como un ataque “a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros.”

El enfrentamiento entre Elon Musk y la Unión Europea tendrá nuevos episodios, dado que la red social tiene un plazo de 60 días hábiles para comunicar las medidas que tomará de cara a subsanar las cuestiones que le han acarreado la sanción impuesta y para cumplir con lo establecido en la Ley de Servicios Digitales tras ser la primera compañía sancionada por no respetar la nueva ley digital comunitaria.