realme GT 8 Pro vs iPhone 17 Pro: el móvil más bestia de realme no reconoce referencias ni de Apple, pues quiere ser LA referencia

Solo hace unos días que realme sorprendía al mercado presentando al que ya es su smartphone más avanzado en toda la historia de la marca, que, a la postre, es también la que ostenta el récord de más rápido crecimiento en sus primeros años en la industria. Hablamos, cómo no, de un realme GT 8 Pro realmente prometedor, con un enfoque 100% tope de gama y montando todo lo mejor que puede incorporarse en cuanto a componentes -aunque, en su caso, manteniendo a raya los precios- para convertirlo en el flagship killer que todos queremos recuperar desde hace tiempo.