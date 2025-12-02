Acceso

realme GT 8 Pro vs iPhone 17 Pro: el móvil más bestia de realme no reconoce referencias ni de Apple, pues quiere ser LA referencia

El nuevo realme GT 8 Pro se presenta con ambición, como un 'flagship killer' que no reconoce referencias ni siquiera por parte de Apple y su mejor iPhone 17 Pro

Solo hace unos días que realme sorprendía al mercado presentando al que ya es su smartphone más avanzado en toda la historia de la marca, que, a la postre, es también la que ostenta el récord de más rápido crecimiento en sus primeros años en la industria. Hablamos, cómo no, de un realme GT 8 Pro realmente prometedor, con un enfoque 100% tope de gama y montando todo lo mejor que puede incorporarse en cuanto a componentes -aunque, en su caso, manteniendo a raya los precios- para convertirlo en el flagship killer que todos queremos recuperar desde hace tiempo.

