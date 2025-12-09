REDMI Note 15: varias filtraciones dejan al descubierto los 5 modelos de la serie que llegarán al mercado global

Aunque Xiaomi está centrando sus esfuerzos en ultimar los detalles para el lanzamiento global de los nuevos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, el gigante chino no se olvida de su exitosa gama media y una buena prueba de ello es que ya se han filtrado los 5 modelos de la nueva serie REDMI Note 15 que aterrizarán en el mercado global, algo que confirma que llegarán antes de lo esperado.

Estos son los 5 REDMI Note 15 que se podrán comprar en España

Un informe del medio Gizmochina confirma que los 5 modelos del REDMI Note 15 que llegarán al mercado global han aparecido, recientemente, en diferentes comercios minoristas de la Unión Europea.

Así, esta filtración revela que las cinco variantes del REDMI Note 15 se podrán comprar en Europa y, por lo tanto, también en España, serán las siguientes:

REDMI Note 15 4G

REDMI Note 15 Pro 4G

REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15 Pro 5G

REDMI Note 15 Pro+ 5G

Tal como nos explican desde el citado medio chino, la última filtración de la serie REDMI Note 15 proviene de la operadora alemana Sim.de, la cual ofrece un REDMI Note 15 5G en su versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por un precio de 6,99 euros al mes vinculando una tarifa de contrato.

En la ficha de producto del REDMI Note 15 5G compartida por Sim.de se confirma que este terminal llega en dos colores diferentes: negro y azul Glaciar y está equipado con un chasis con resistencia al agua y al polvo IP65, con una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, con una batería de silicio-carbono de 5.520 mAh, con un cámara ultra gran angular de 108 megapíxeles con zoom óptico de 3 aumentos y con HyperOS 2 como sistema operativo.

El diseño al completo del REDMI Note 15 Pro 4G

Pero este no es el único modelo que se ha filtrado en un minorista europeo, ya que tal como nos desvelan desde GSMArena, la variante del REDMI Note 15 Pro 4G con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna ha sido vista en una tienda italiana por 289 euros. La descripción de dicha tienda confirma que este modelo cuenta con una pantalla OLED de 6,77 pulgadas con resolución FHD+ y 120 hercios de refresco, con el chipset MediaTek Helio G200, con una cámara principal de 200 megapíxeles y con una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 45 W.

El REDMI Note 15 Pro 5G está disponible en 3 acabados diferentes

Finalmente, el REDMI Note 15 Pro 5G ha sido visto en otra tienda alemana en tres tonalidades: titanio, negro y azul glaciar por un precio de 399 euros sin contrato. Esta variante monta una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con una resolución de 2.772 x 1.280 píxeles, un chip Dimensity 7400-Ultra de MediaTek, una cámara principal de 200 megapíxeles y una batería de silicio-carbono de 6.580 mAh.