Religión, temporeros y terror en la nueva serie española que Prime Video estrenará en Halloween

Primero un día, luego una semana y ahora todo un mes. Halloween, la festividad que los americanos han logrado inculcar a todo el mundo pese que su origen diste mucho de aquellas tierras, y de hecho lo tenemos más cerca de lo que pensamos, es protagonista indiscutible en octubre, y con dicha celebración llega también el terror.

O el contenido relacionado con él ya sea en forma de películas o series, que es lo que nos interesa, habiéndonos llamado la atención últimamente una producción local que además se sirve de una realidad que muchos han vivido de primera mano o han visto muy de cerca.

Tráiler y fecha de estreno

Prime Video ha revelado el tráiler oficial de Dime tu nombre, su nueva serie original española, que llegará en exclusiva a la plataforma el 31 de octubre de 2025, coincidiendo con Halloween.

Esta producción, bajo la dirección de Hugo Stuven y creada por Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás, mezcla el terror sobrenatural con un trasfondo social y religioso, mostrando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de finales de los años noventa.

Sobrenatural creas o no

Dime tu nombre condensa un cruce entre lo social y lo sobrenatural en una España rural de 1997. Río Blanco es un pueblo agrícola que recibe temporeros marroquíes en la vecina aldea de Fuensanta, buscando trabajo en la fresa. La integración entre locales e inmigrantes se vuelve tensa, con diferencias culturales y religiosas como trasfondo.

Sonia, la activista; el sacerdote local; y el imán representan esos mundos confrontados. Pero en Fuensanta acecha algo más oscuro: algo escondido en sus cimientos que puede despertar horrores ancestrales. Así, la serie propone que el verdadero temor no radica únicamente en la intolerancia o el choque cultural, sino en lo que habita en lo profundo del subsuelo, más allá de la fe que profeses.

Por nombres no será

Junto a Michelle Jenner, Darío Grandinetti y Younes Bouab aparecen Elena Rivera, Raúl Arévalo, Carla Quílez, Ramón Barea, Ramón Langa, Amin Hamada, Somaya Taoufiki, Nourdin Batan, Pepa Aniorte, Iyad Bennis y Alae Gamra. Dime tu nombre constará de seis episodios de 50 minutos cada uno. Las localizaciones de rodaje abarcan Madrid, Castilla-La Mancha, Segovia, Marruecos y el desierto de los Monegros.