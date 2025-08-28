Ridley Scott hace oficial 'Gladiator 3'

No hace tanto veíamos, ya no solo imposible, sino más bien un sacrilegio que Ridley Scott se atreviera a tocar una obra tan redonda como Gladiator y se pusiera manos a la obra con una secuela, pero el año pasado nos demostró que estábamos equivocados y que tampoco había nada que temer.

Una cinta que suscitó división de opiniones y aún lo hace, pero que no es menos cierto resultó sumamente entretenida fuera o no históricamente precisa (como Napoleón, nada nuevo en lo que a producciones de Scott se refiere).

Volveremos a Roma

En una entrevista concedida a The Guardian, el director británico de 87 años ha confirmado lo que hasta ahora eran solo rumores: habrá Gladiator 3. Scott lo expresó de manera clara cuando, preguntado por sus proyectos, respondió: "Gladiator [3]está en proceso ahora mismo". Es decir, no se trata de una simple idea sobre la mesa, sino de un desarrollo en curso que da continuidad a una de sus películas más icónicas.

El anuncio llega apenas un año después del estreno de Gladiator II, con Paul Mescalen el papel protagonista. La secuela funcionó como una arriesgada apuesta por recuperar un universo que muchos consideraban cerrado con la muerte de Máximo (Russell Crowe) en la cinta original.

Pese a las dudas iniciales, la película atrajo a millones de espectadores y dejó abierta la puerta a futuras entregas, un gesto que ahora cobra pleno sentido con la oficialización de esta tercera parte.

Aunque no ofreció detalles de la trama ni del reparto de Gladiator III, el simple hecho de que esté en proceso confirma que la saga no ha dicho su última palabra. Y teniendo en cuenta que Scott está ya inmerso en otro proyecto histórico, Battle of Britain, parece que su calendario seguirá tan cargado como en los últimos años.

¿Y qué pasa con las precuelas de 'Alien'?

En la misma conversación, Scott también fue preguntado por el futuro de la franquiciaAlien, de la que dirigió las precuelas Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017). Aunque no confirmó un título en firme, dejó abierta la puerta con un escueto "sí, si tengo una idea, por supuesto". Es decir, la posibilidad de un tercer capítulo en esa línea existe, pero dependerá de que encuentre una trama adecuada que justifique retomar este proyecto.