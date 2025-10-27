El robot humanoide que sí te puedes permitir: así es Bumi, el robot que te enseña a programar y baila

En un mercado donde los robots humanoides cuestan lo mismo que un coche, una startup china ha roto las reglas. La compañía se llama Noetix Robotics y su nuevo modelo, Bumi, promete ser algo más que un juguete tecnológico. Quiere ser un compañero que enseña, entretiene y hasta baila, todo por el precio de un móvil de alta gama: en torno a 1.206 euros (10.000 yuanes).

Mide poco menos de un metro y busca acercar la robótica doméstica a un público mucho más amplio. Resulta capaz desde enseñar los fundamentos básicos de la programación hasta entretener bailando a los niños.

Mucho más que un robot bailón

Bumi combina una apariencia amable con capacidades técnicas más serias de lo que su diseño sugiere. Su cuerpo articulado le permite moverse con fluidez, realizar gestos y ejecutar pequeños bailes sincronizados con música. No obstante, no solo se trata de espectáculo: su sistema de inteligencia artificial está diseñado para interactuar con el usuario, responder preguntas y guiarlo en tareas básicas de aprendizaje digital.

La compañía asegura que puede enseñar a programar mediante ejercicios visuales y ejemplos prácticos, adaptando su dificultad al nivel del usuario. Es decir, sirve como herramienta educativa en escuelas o como tutor doméstico para quienes quieran introducirse en la lógica de la codificación.

A diferencia de otros humanoides de alta gama como Atlas u Optimus, Bumi no busca levantar cajas ni realizar tareas industriales. Su meta se limita a ser una figura accesible y útil en entornos familiares o educativos. Se apoya en un motor de IA conversacional y un sistema de reconocimiento facial que le permite identificar a los miembros del hogar y mantener pequeñas conversaciones personalizadas.

Con un precio de lanzamiento previsto de unos 10.000 yuanes —alrededor de 1.206 euros—, se coloca en un terreno inexplorado: el de los robots humanoides “de consumo”. Es una cifra que, si bien alta, resulta modesta frente a modelos como el Tesla Bot o los de Boston Dynamics, que superan con facilidad los 20.000 o 30.000 dólares en sus versiones de desarrollo.

Además de su faceta educativa, puede ejecutar rutinas de entretenimiento, contar historias y acompañar sesiones de estudio o trabajo con música y movimiento. Todo se controla mediante comandos de voz o una aplicación móvil, lo que facilita su uso incluso para quienes nunca han interactuado con un robot.

El anuncio de Noetix ha despertado curiosidad dentro del sector tecnológico, que ve en Bumi un experimento clave para comprobar si el público está preparado para convivir con robots más allá de los altavoces inteligentes. Si logra cumplir lo que promete, podría abrir la puerta a una nueva categoría de asistentes personales con cuerpo y personalidad, no solo voz