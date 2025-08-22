Salen a la luz imágenes más detalladas de las nuevas fundas 'TechWoven' para los iPhone 17

Parece un secreto a voces que Apple lanzará unas nuevas fundas llamadas ‘TechWoven’ para la serie iPhone 17 el mes que viene. Lo particular de estas fundas es que llegarán con el objetivo de sustituir a las FineWoven de trenzado fino, que la compañía tuvo que retirar hace unos meses por sus malos resultados.

Poco a poco vamos conociendo más detalles de estas supuestas fundas, como su nuevo material, rugoso a la vista y parecido al de la malla del HomePod mini, lo que las haría más resistentes y duraderas. Una nueva filtración de Majin Bu, encargado de mostrar estas fundas, ha compartido más imágenes en las que podemos ver de cerca el material y sus colores.

Negro, azul, verde, morado y naranja

Tal y como podemos ver en las imágenes, las fundas son de tela y presentan colores más bien apagados. Estos serían negro, azul, verde, morado y naranja, con el logo de la compañía en el mismo lugar de siempre, algo que contradice los rumores sobre un posible cambio de ubicación. Este nuevo material se aprecia mucho más resistente que FineWoven, el cual tuvo numerosos problemas en ese aspecto.

El filtrador asegura también que las nuevas fundas contarán con botones metálicos con una “retroalimentación táctil mejorada”, un botón para el Control de cámara —que podría estar a punto de desaparecer—, compatibilidad con MagSafe y dos pequeños orificios en la parte inferior para colocar una correa. Aunque por el momento solo se han visto imágenes de fundas para los modelos Pro, las fundas TechWoven estarán disponibles para toda la serie.

Fundas techWoven Majin Bu

Es interesante observar cómo Apple quiere volver a apostar por una alternativa a las fundas de piel que fueron retiradas hace dos años. El primer intento no tuvo éxito, pero parece que la compañía quiere probar de nuevo para ofrecer una opción distinta a las fundas de silicona a la hora de elegir un accesorio para el iPhone. La compañía comercializa fundas de otras marcas, pero propias solo existen las de silicona.

Por ahora, las fundas TechWoven son solo un rumor y no está claro si Apple las lanzará finalmente. Sin embargo, Majin Bu cuenta con un historial bastante sólido en lo que respecta a filtrar accesorios. De hecho, fue él quien adelantó el nombre FineWoven hace dos años. La buena noticia es que falta muy poco para salir de dudas, ya que la presentación de los iPhone 17 y iPhone 17 Pro podría celebrarse el próximo 9 de septiembre.