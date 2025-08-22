Sam Altman, CEO de OpenAI, desvela la habilidad que necesitas para el mundo del futuro: "Marcará la diferencia"

Las implicaciones que pueda tener la expansión de la inteligencia artificial en todos los campos del conocimiento y del desarrollo de actividades hace teorizar sobre ello a los grandes protagonistas de la industria tecnológica.

Figuras como Jensen Huang aprovechan cada conferencia en la que tienen voz para tratar de avisar de que el impacto en el mundo laboral será menor para aquellos que sepan usar la inteligencia artificial y las herramientas disponibles con ella. En consonancia con el director ejecutivo de Nvidia se ha pronunciado Sam Altman, CEO de OpenAI, que apunta a que hay una destreza que será clave en el futuro.

Consejo de Sam Altman a las nuevas generaciones

Las intervenciones públicas del creador de ChatGPT son más prolíficas tras el lanzamiento de GPT-5, cuya expansión ha generado un revuelo y descontento en las bases de usuarios del asistente de inteligencia artificial que ha servido al equipo de OpenAI para aprender una lección de cara a próximas versiones. En una de esas apariciones, Altman participó en el podcast People by WTF que presenta el científico de datos y emprendedor indio Nikhil Kamath.

Durante su charla, el cofundador de OpenAI puso sobre la mesa una información de gran valor: la cualidad que considera que todo el mundo debería aprender para estar preparado para el mundo del mañana es a “dominar las nuevas herramientas de inteligencia artificial”. Poco sorprendente siendo su área de negocio, pero respaldado por el éxito de OpenAI y su explosión dentro de la industria tecnológica en apenas tres años de vida, que la han convertido en el referente de los asistentes de inteligencia artificial.

Altman reconoció junto Nikhil Kamath que aprender es valioso por sí mismo, pero que el aprendizaje del uso de herramientas de IA será lo que marque diferencias: “Ahora mismo, aprender a usar herramientas de IA es probablemente la habilidad técnica más importante. La diferencia entre quienes son realmente buenos en ello, quienes son expertos en IA y piensan todo en términos de esas herramientas, y quienes no, es enorme”, apunto durante su intervención.

El director ejecutivo de OpenAI comparó el momento actual y el peso que se está otorgando a la IA con el que tenía la programación en su etapa académica. Pese a que en aquel momento no sabía muy bien en qué situaciones podría aplicar todo aquello, Altman sabía que si se insistía con ello era porque debía ser importante:

“Cuando estaba en la universidad o en el instituto, me parecía obvio aprender a programar, y no sabía exactamente para qué iba a usarlo, pero existía una nueva frontera que parecía muy importante y en la que era fundamental dominar”

Aprender a aprender es una meta – habilidad que a juicio de Sam Altman otorga una ventaja a nivel de preparación para quienes cuenten con ella, puesto que como destacó en la entrevista “si aprendes bien, puedes aprender cosas nuevas rápidamente. Pero la fluidez con las herramientas es fundamental”. Una línea de consejos la de Sam Altman que ponen una vez más el aprendizaje de cuanto engloba la inteligencia artificial en el foco de la preparación que aconsejan los líderes del sector para las futuras generaciones.