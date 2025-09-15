Sam Altman, CEO de OpenAI, se enfrenta a una acusación de asesinato en vivo durante una entrevista

Sam Altman, el CEO de OpenAI, se ha visto envuelto en un incómodo momento en una entrevista con Tucker Carlson, donde fue acusado directamente de estar detrás de un supuesto asesinato.

La teoría de la conspiración de la IA

Durante la entrevista, el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, planteó su creencia en la teoría de que el ex investigador de OpenAI, Suchir Balaji, fue "definitivamente asesinado". La muerte del investigador en noviembre de 2024 fue declarada un suicidio por la policía de San Francisco, pero la madre de Balaji asegura que fue asesinado por orden de Sam Altman.

Carlson explicó sus razones para creer en la teoría, mencionando la ausencia de una nota de suicidio, las señales de una lucha y los cables de una cámara de vigilancia que habían sido cortados. El investigador, que había dicho que el uso de datos con derechos de autor por parte de OpenAI violaba la ley, estaba programado para testificar en una demanda del New York Times contra OpenAI y Microsoft.

Altman, visiblemente incómodo, se vio obligado a defenderse de las acusaciones, a pesar de que Carlson negaba estar acusándolo. Altman mencionó los informes policiales que descartaron el asesinato y le preguntó a Carlson si creía en la teoría. La respuesta del presentador fue: "Creo que vale la pena investigarlo".

La opinión de la madre de Balaji ha sido promovida por figuras como Elon Musk (enemigo público número uno de Sam Altman) y algunos políticos. El incidente, sin duda, deja claro el creciente debate sobre el poder y la falta de transparencia de las grandes compañías de inteligencia artificial.