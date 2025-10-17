Sam Altman, CEO de OpenAI y padre de ChatGPT: "La IA hará el 40% de nuestras tareas"

A lo largo de estas últimas semanas, Sam Altman ha realizado varias declaraciones públicas hablando del impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral. Así, si hace unas horas te contamos que el CEO de OpenAI habló en el podcast de Rowan Cheung del final del trabajo asalariado, ahora hemos recuperado una entrevista concedida hace unas 3 semanas en la que el padre de ChatGPT afirma, sin tapujos, que "la IA hará el 40% de nuestras tareas" en un futuro cercano.

Altman asegura que "la IA permitirá hacer las cosas mejor, liberar tiempo y enfocarse en tareas nuevas y creativas"

A finales del mes pasado, Sam Altman concedió una entrevista al medio Business Insider que ha sido publicada en su canal de YouTube y la cual te dejamos bajo estas líneas.

Una de las partes más interesantes de esta entrevista es una en la cual el presentador le pregunta al cofundador de OpenAI acerca del porcentaje de empleos actuales que desaparecerán por culpa de la IA.

En primer lugar, Altman explica que, actualmente, existen trabajos que hace 30 años eran impensables y que hay una teoría que dice que, a lo largo de la historia, cada aproximadamente unos 75 años los empleos cambian. Esto sucedió antes de saber lo que era la IA, pero esta tecnología lo que provoca es que este ciclo de cambio sea más rápido.

Ya hoy existen trabajos que hace 30 años eran inimaginables. Leí una vez una estadística que decía que, aproximadamente cada 75 años, la mitad de los empleos cambian, incluso sin inteligencia artificial. Ese ciclo ocurrirá ahora mucho más rápido.

El CEO de OpenAI continúa su disertación afirmando que la clave no es pensar en el porcentaje de empleos que desaparecerán, sino en el porcentaje de tareas que se pueden automatizar con la IA, ya que aparecerán trabajos nuevos y otros se extinguirán y la IA nos permitirá dedicarnos a tareas más "creativas":

Pero lo útil es pensar en el porcentaje de tareas, no de empleos. Habrá muchos trabajos donde cambiará radicalmente lo que significa desempeñarlos. La IA permitirá hacer las cosas mejor, liberar tiempo y enfocarse en tareas nuevas y creativas. Claro, surgirán trabajos completamente nuevos y otros desaparecerán.

Sam Altman finaliza su intervención asegurando que debemos pensar que la IA realizará entre "el 30 y el 40% de nuestras tareas diarias" muy pronto y que se imagina "un futuro en el que una gran parte de lo que hoy sostiene la economía sea automatizado".