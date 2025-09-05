Sam Altman quiere dominar internet y su próximo proyecto es un rival de LinkedIn

La irrupción de OpenAI en el sector tecnológico y el éxito que está cosechando ChatGPT, llegando a situarse como la aplicación más descargada para móviles apunta a un despliegue todavía mayor de la compañía que lidera Sam Altman.

En el pasado, se apuntó a la posibilidad de que OpenAI estuviera trabajando en un prototipo que permitiera la interacción con el contenido de otros usuarios del popular chatbot para presentar batalla en el mundillo de las redes sociales tanto a Meta como a ‘X’. Ahora, y esto ya de forma oficial, se conoce el siguiente proyecto de OpenAI que no mira a las redes sociales sino a las redes profesionales: se trata de la Plataforma de Empleos OpenAI.

Foro de empleo con la IA como base

El anuncio lo hizo a través del blog oficial de la compañía matriz detrás de ChatGPT Fidji Simo, director ejecutivo de Aplicaciones de la compañía en el día de ayer y busca ofrecer un espacio para conectar candidatos calificados con empresas valiéndose, como no, de inteligencia artificial.

En su comunicado, Simo destacaba la importancia que para la gente en general tiene la influencia que pueda generar la inteligencia artificial en el ámbito laboral y empresarial, cuestión ante la que busca anticiparse OpenAI a través de su nuevo proyecto. El mismo, está orientado a guiar a profesionales y empresas hacia su punto de encuentro y supondrá competencia para otros exponentes de este mercado como LinkedIn, Infojobs o Indeed.

La finalidad de la Plataforma de Empleos de OpenAI, tal como apunta el CEO de Aplicaciones de la compañía, es facilitar la búsqueda tanto de empleados con conocimientos de IA como ofrecer colaboración para una tarea en particular.

Para ello, la nueva aplicación tendrá una base de datos en la que estarán los candidatos, con sus habilidades y experiencias, además de gente que quiera demostrar sus habilidades en el mundo de la IA, de la que se servirá la propia plataforma para lograr el ‘match’ perfecto de empresa y trabajador.

La búsqueda de OpenAI no solo está pensada en las grandes empresas ni en aquellas que por volumen de producción urgen implantar servicios y trabajadores cualificados en inteligencia artificial. Fidji Simo, detallaba en su escrito la apuesta para facilitar a pequeños negocios y corporaciones locales el acceso a aquellos profesionales que mejor puedan ayudar en la tarea de modernizar sus negocios.

Certificaciones para reforzar conocimientos en IA

En la misma línea, OpenAI espera que esa Plataforma de Empleos OpenAI cuente con un nutrido grupo de profesionales y de personas capacitadas en las nuevas herramientas de inteligencia artificial para poder responder a la demanda que se pueda generar por parte de las empresas. Para ello, anunció las nuevas Certificaciones OpenAI.

Se trata de una ampliación de la Academia OpenAI con la que cuenta la compañía desde comienzos de este año como plataforma gratuita de aprendizaje en línea. Con las nuevas certificaciones, la colaboración de socios con los que cuenta la firma además del papel que jugará la Plataforma de Empleos Fidji Simi destacó que “nos aseguramos de que la formación que ofrecemos se base en comprender las necesidades de los empleadores y las habilidades que buscan en sus trabajadores, para así poder ajustar mejor la oferta y la demanda.”

Dos nuevos objetivos con los que OpenAI espera servir como nexo entre trabajadores que quieran optar por desarrollar una carrera con formación y capacitación en inteligencia artificial y empresas que demanden ese tipo de conocimientos en la evolución de sus procesos.

A priori, se trata de un solo campo profesional pero, como sucede con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, habrá que ver hasta qué punto afecta a otros actores ya presentes en el sector.