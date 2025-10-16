Samsung arrasa en el mercado global y refuerza su dominio frente a Apple y Xiaomi un trimestre más

Ahora que estamos metidos de lleno en el último trimestre del año toca analizar los datos de ventas de smartphones durante el trimestre anterior. Eso es precisamente lo que ha hecho la consultora IDC, la cual ha publicado un informe con el ranking de las 5 marcas que más móviles han vendido a nivel mundial durante el tercer trimestre del 2025.

Los resultados de este estudio confirman que el mercado sigue la tendencia de los meses anteriores, ya que Samsung sigue dominando el mercado global seguido muy de cerca por Apple y Xiaomi es el tercero en discordia con un crecimiento constante trimestre tras trimestre.

Samsung incrementó sus ventas en un 6,3 % respecto al segundo trimestre del 2025 y Apple creció un 2,9 %

Según el citado informe elaborado por IDC, Samsung siguió liderando el ranking de ventas de smartphones en el mercado mundial durante el tercer trimestre del año gracias a un total de 61,4 millones de unidades vendidas. Unas cifras sustentadas, sobre todo, en el gran éxito de ventas de sus nuevos dispositivos plegables premium, los Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7.

Esto se traduce en una cuota de mercado del 19 %, lo que representa un aumento en las ventas del 6,3 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Asimismo, en la segunda posición del mercado global de móviles seguimos encontrando a la firma de Cupertino, ya que en el tercer trimestre de 2025, Apple envió 58,6 millones de iPhones, lo que se traduce en una cuota de mercado del 18,2 %. Igual que Samsung, Apple también ha mejorado los datos del año anterior, ya que aumentó las ventas en un 2,9 % respecto al tercer trimestre del 2024.

Ranking de ventas de móviles a nivel mundial en el tercer trimestre de 2025 elaborado por IDC Propio

El tercer puesto del ranking de IDC lo ocupa el gigante chino Xiaomi con un total de 43,5 millones de smartphones vendidos y una cuota de mercado del 13,5 %. En este caso, el fabricante con sede en Pekín ha incrementado sus ventas en un 1,8 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

Pero la compañía que más ha crecido en ventas respecto al tercer trimestre del 2024 es el grupo Transsion, un fabricante chino de smartphones con sede en Shenzhen que comercializa dispositivos bajo las marcas Infinix, Tecno e Itel y que ha crecido un 13,4 % respecto al año anterior gracias a un total de 29,2 millones de unidades vendidas. Esta firma se sitúa en el cuarto peldaño del ranking de IDC con una cuota de mercado del 9 %.

Finalmente, este "top 5" de fabricantes que más móviles han vendido en el tercer trimestre del 2025 lo cierra la firma china vivo con un total de 28,8 millones de smartphones vendidos. Esto representa una cuota de mercado del 8,9 % y un crecimiento respecto al año anterior del 6,9 %.