Samsung daría una necesaria 'calidad Hollywood' a los vídeos del futuro Samsung Galaxy S26

Poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles de los próximos flagship premium de Samsung, los Galaxy 26, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Ultra y una buena prueba de ello es que, durante estas últimas semanas, hemos sabido que el Galaxy S26 UItra contará con la misma velocidad de carga que el modelo actual y que podría estar equipado, de nuevo, con un procesador Exynos.

Pues bien, ahora una reciente filtración deja al descubierto que Samsung incluirá en los nuevos Galaxy S26 una de las funcionalidades más destacadas de los iPhone de Apple.

Los Galaxy S26 mejorarán su grabación de vídeo con un códec similar al ProRes de Apple

Un reciente informe de SamMobile revela que, hace apenas unas horas, el popular filtrador Ice Universe ha publicado un post en X en el que asegura que los Samsung Galaxy S26 serán los primeros terminales Android en utilizar un códec de vídeo similar al ProRes de Apple.

Según esta filtración, los nuevos Galaxy S26 usarán el códec Advanced Professional Video (APV), el cual se anunció en 2023 y fue integrador por Google en Android 16 a principios de este mismo año.

Igual que el códec Pro Res de los iPhone, el códec APV te permite tener un mayor control en lo que respecta a la grabación y edición de vídeo, pero, eso sí, supera al de Apple a nivel de eficiencia.

En este sentido, el códec APV asegura que ofrece un 20% más de eficiencia de almacenamiento en comparación con los códecs profesionales estándar como HEVC o ProRes. Esto quiere decir que este códec es capaz de grabar vídeos con un mayor nivel de detalle, un rango dinámico más amplio y una gama de colores mejorada consumiendo menos espacio de almacenamiento.

Esto es gracias a que el códec APV admite una profundidad de color de 12 bits, la cual garantiza que los degradados de color se muestren suaves y que no haya problemas de bandas y es compatible con los estándares HDR10 y HDR10+.

Filtración de una captura de pantalla de la grabación de vídeo en el futuro Samsung Galaxy S26 X/Ice Universe

Asimismo, este códec permite grabar vídeos estereoscópicos en 3D para verlos posteriormente en las próximas gafas XR de Samsung con Android y ofrece soporte para diferentes resoluciones de vídeo y velocidades de fotogramas, las cuales te pasamos a enumerar a continuación:

Full HD : 25 fps, 50 fps y 100 fps

: 25 fps, 50 fps y 100 fps 4K : 25 fps, 50 fps y 100 fps

: 25 fps, 50 fps y 100 fps 8K: 25 fps

Se espera que la próxima familia de dispositivos Galaxy S26 haga su aparición entre enero y febrero de 2026, como ha hecho en los últimos años. Samsung cuenta con un calendario de lanzamientos extenso debido a todos los móviles que lanza durante un año en todas sus familias (Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A) y aunque no suelen ser los primeros del calendario con la llegada de los nuevos procesadores de alta gama Qualcomm Snapdragon, sí que suelen ser los primeros tras el año nuevo.