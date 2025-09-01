Samsung Galaxy Buds 3 FE: al descubierto la probable fecha de lanzamiento de los nuevos auriculares baratos de la marca

Después de lanzar exitosamente sus nuevos smartphones plegables, los Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, el gigante coreano centra ahora sus esfuerzos en ultimar los detalles para la presentación de dos nuevos dispositivos dentro de la familia "Fan Edition", los Galaxy S25 FE y Galaxy Buds 3 FE.

De hecho, hace unas semanas, Samsung confirmó por error el diseño y el precio de sus nuevos auriculares inalámbricos asequibles y ahora, una nueva filtración nos revela que la llegada al mercado de los Galaxy Buds 3 FE es inminente.

Los Samsung Galaxy Buds 3 FE están cada vez más cerca

Como nos confirman desde el medio especializado SamMobile, no tendremos que esperar demasiado para conocer todos los secretos de los nuevos Samsung Galaxy Buds 3 FE, ya que un reciente informe de The Tech Outlook desvela que estos auriculares han sido vistos, recientemente, en las plataformas de certificación FCC y SGS Fimko, un dato que nos indica que su lanzamiento se producirá más pronto que tarde.

Así, si tenemos en cuenta la aparición de los Galaxy Buds 3 FE en estas dos entidades de certificación y que sus antecesores, los Galaxy Buds FE originales, llegaron al mercado en octubre del 2023, todo parece indicar que estos deberían llegar al mercado en octubre del 2025, es decir, el mes que viene.

Características filtradas de los Galaxy Buds 3 FE tras su paso por la certificadora SGS The Tech Outlook

Además, tal como puedes apreciar en la captura de pantalla que te dejamos sobre estas líneas, el paso de los Galaxy Buds 3 FE por SGS nos confirma que los auriculares contarán con una batería de 200 mAh y que su caja de carga estará equipada con una batería de 900 mAh.

Por lo que sabemos hasta el momento, los Samsung Galaxy Buds 3 FE apostarán por un diseño similar al de los Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro, contarán con ANC (cancelación activa de ruido) , seis micrófonos e integración con Galaxy AI, estarán disponibles en dos colores: blanco y negro y llegarán al mercado con un precio de unos 110 euros al cambio.