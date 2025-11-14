El Samsung Galaxy Z Flip8 será más delgado y liviano que el modelo actual, según una filtración

Aunque todas las miradas estás puestas en el lanzamiento del Samsung Galaxy Z TriFold, el cual llegará a varios mercados a principios del mes que viene, y en la presentación posterior de los nuevos Galaxy S26, el gigante surcoreano ya está trabajando en su próxima generación de plegables, la cual estará compuesta por, al menos, dos modelos: los Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8.

Así, si hace unas semanas, te desvelamos que el Galaxy Z Fold8 dirá adios al pliegue de la pantalla, tendrá más autonomía gracias a una batería de 5.000 mAh y volverá a ser compatible con el S Pen, ahora una nueva fitlración ha dejado al descubierto que el nuevo Galaxy Z Flip8 apostará por un diseño más delgado y más ligero que el de su predecesor.

El Samsung Galaxy Z Flip8 seguirá la tendencia iniciada por el Galaxy Z Fold7

Un reciente informe del medio coreano The Bell asegura que Samsung se está planteando reducir el grosor y el peso del nuevo Galaxy Z Flip 8 en más del 10%.

Si tenemos en cuenta las dimensiones y el peso del actual Samsung Galaxy Z Flip7 (85.5 x 75.2 x 13.7 milímetros plegado, 166.7 x 75.2 x 6.5 milímetros desplegado y 188 gramos), el futuro Galaxy Z Flip8 debería tener un grosor de 5,85 milímetros cuando está desplegado, de 12,33 milímetros cuando está plegado y pesar unos 169 gramos.

Estas medidas son bastante similares a las del Galaxy S26 Edge, ya que este smartphone ultradelgado tiene un grosor de 5,8 milímetros y pesa 163 gramos.

Asimismo, esta filtración también desvela que Samsung tiene previsto vender 6,7 millones de unidades de sus nuevos plegables en 2026, una cifra que supone un aumento de alrededor del 10 % respecto a la generación anterior y que se sustentaría, principalmente, en el incremento de ventas del nuevo Galaxy Z Flip8.