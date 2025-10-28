Samsung Galaxy Z Fold8: al descubierto nuevos detalles del próximo flagship plegable de la marca

Mientras ultima los detalles para el inminente lanzamiento de su terminal más innovador hasta la fecha, un Galaxy Z TriFold que se presentará oficialmente esta misma semana en su país natal, el gigante surcoreano también está trabajando en su próxima generación de dispositivos plegables y una buena prueba de ello es que ya nos empiezan a llegar los primeros rumores del nuevo Samsung Galaxy Z Fold8.

Así, si a principios del mes pasado te adelantamos que el futuro Galaxy Z Fold8 podría llegar en dos variantes distintas, una de las cuales contaría con una pantalla interna plegable más ancha, ahora un informe venido desde Corea ha revelado algunas de las principales características del nuevo plegable "tipo libro" de la compañía de Suwon.

Adiós al pliegue en la pantalla, más batería y el retorno de S Pen

Recientemente, el medio surcoreano DealSite ha compartido una publicación en la que desvela algunas de las principales novedades que llegarán con el nuevo Samsung Galaxy Z Fold8.

La primera de ellas es que el próximo plegable de gran formato de Samsung utilizará una tecnología de perforación láser de placas metálicas para conseguir eliminar el pliegue de la pantalla OLED interna del mismo, una técnica que, presumiblemente, también utilizará Apple en su primer iPhone plegable, el cual debería ver la luz a lo largo del 2026.

Asimismo, según esta filtración, el Galaxy Z Fold8 también contará con una mayor autonomía que la del modelo actual, ya que estará equipado con una gran batería de 5.000 mAh frente a los 4.400 mAh del Galaxy Z Fold7.

Finalmente, este informe venido desde Corea también revela que el nuevo Galaxy Z Fold8 podría volver a ser compatible con el S Pen, recuperando así un accesorio que debutó en el Galaxy Z Fold3 de 2021, pero que se eliminó en el Galaxy Z Fold7 para lograr que su chasis fuera más delgado y ligero.