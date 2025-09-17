El Samsung Galaxy S25 Edge comienza a recibir la actualización a One UI 8 con Android 16

Samsung prometió que iba a actualizar los mejores terminales de su catálogo con la nueva versión de One UI y de Android antes de que acabara el año y el gigante coreano está cumpliendo su promesa, ya que ayer mismo anunció oficialmente la llegada de One UI 8 y Android 16 a un buen número de dispositivos Galaxy en Europa.

Así, tras adelantarte que los Samsung Galaxy S25 Ultra habían empezado a recibir su dosis de One UI 8 estable en Corea, ahora también te podemos confirmar que el nuevo flagship ultraldelgado de la marca, el Galaxy S25 Edge, se ha comenzado a actualizar a Android 16 en su país natal.

Los Samsung Galaxy S25 Edge de Corea se actualizan a One UI 8 y Android 16

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, recientemente el conocido filtrador Tarun Vats ha publicado un post en X (la antigua Twitter) en el que confirma que la actualización estable a One UI 8 basada en Android 16 ya ha comenzado a desplegarse en los Samsung Galaxy S25 Edge de Corea.

Tal como puedes apreciar en el citado post, el cual te dejamos sobre estas líneas, esta nueva actualización de software está llegando a los Galaxy S25 Edge de Corea con la versión de firmware S937NKSU2BYI3 y tiene un tamaño de descarga de 3.441,50 MB, es decir, casi 3,5 GB.

Asimismo, tras el anuncio de ayer, se espera que la actualización estable a One UI 8 comience a llegar a los Samsung Galaxy S25 Edge de Europa y, por ende, de España, incluso antes de que acabe esta misma semana.

Esta nueva compilación de software trae a los Galaxy S25 Edge todas las novedades tanto de Android 16 como de One UI 8. Respecto a la nueva versión de Android, esta incluye varias mejoras centradas en el rendimiento, la privacidad y la conectividad entre las cuales debemos destacar un sistema de permisos más granular y nuevas API de seguridad para proteger mejor nuestros datos privados. Además, también incorpora algunas funciones realmente útiles como Live Updates" o Actualizaciones en vivo, una pequeña píldora ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla que aparece cuando usas apps como YouTube Music, YouTube, Pocket Casts o Google Maps y que te permite interactuar con dichas apps sin tener que abrirlas.

En lo que respecta a One UI 8, la nueva variante de la capa de personalización de Samsung integra mucho más Gemini y Gemini Live en el sistema, incluye una versión mejorada de 'Circle to Search' de Google e incorpora un buen puñado de funciones de IA nativas de Samsung como 'Now Brief', 'Now Bar', 'Asistente de dibujo', 'Asistente de escritura', 'Estudio de retratos', 'Transcripción de llamadas' e 'Intérprete'.

Una vez que esta nueva actualización esté disponible en España, podrás aplicarla en tu Samsung Galaxy S25 Edge siguiendo los pasos habituales: accede al menú de Ajustes de tu smartphone, entra en el apartado Actualización de software y pulsa en el botón Descargar e instalar.